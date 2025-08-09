Scambio con Vlahovic: Allegri ha già risposto a Tudor

Calciomercato Juventus, scambio con Vlahovic: il tecnico del Milan, Massimiano Allegri, ha già risposto a Tudor

Dusan Vlahovic è quell’elemento che può sbloccare il mercato della Juventus. Tra soldi incassati e risparmio sull’ingaggio, la situazione permetterebbe a Comolli di pensare a degli innesti importanti.

O magari inserire il serbo in qualche operazione per prendere un giocatore funzionale a quello che è il sistema tattico del tecnico croato. Insomma, si potrebbe sfruttare in tutti i sensi. Anche per Tonali, ad esempio, come vi abbiamo raccontato ieri. Un giocatore, quello del Newcastle, che stuzzica molto i torinesi. Un sogno vero e proprio, un uomo da prendere da subito, qualora ci fossero le possibilità economiche. Vabbè, questo è un altro discorso: Vlahovic rimane in uscita e si è anche parlato di uno scambio con il Milan. Ma secondo le informazioni riportate da Gianni Balzarini, Allegri ha già risposto a Tudor.

Scambio per Vlahovic, il no di Allegri

“Sì, a Tudor piacerebbe avere Salemaekers, ma il Milan non molla perché Allegri lo ha fatto rientrare dalla Roma per tenerselo. Quindi è difficile che possa essere Salemaekers, l’eventuale giocatore, che la Juve potrebbe accettare in contropartita nell’affare Vlahovic” ha detto il giornalista sul proprio canale Youtube. Quindi, nessuna possibilità che questo scambio possa andare in porto.

La Juventus dal proprio canto avrebbe valutato anche Thiaw, il difensore che il Milan sta per cedere al Newcastle per 40 milioni di euro e che permetterebbe ad Allegri di andare su Leoni (anche lui accostato alla Juventus) e anche bruciare l’Inter, da almeno un paio di mesi sulle tracce del difensore. I rossoneri quindi appaiono scatenati sul mercato e non hanno nessuna intenzione né di indebolirsi più di tanto, né di dare dei giocatore alle possibili rivali per la lotta allo scudetto. E la Juve in tutto questo è bloccata. E per il momento rimane a guardare.