Il pupillo di Allegri alla Juve: Vlahovic via con lo scambio

Calciomercato Juventus: il pupillo di Massimiliano Allegri in bianconero. Via libera allo scambio per Vlahovic. Cosa sta succedendo

Il campionato è iniziato, ma il calciomercato è ancora aperto e la Juventus, dal proprio canto e lo sappiamo tutti, ha bisogno ancora di rinforzi. I soli Joao Mario e David non bastano e non possono bastare a Tudor. Serve di più. Ma Comolli ha le mani legate: serve qualche uscita, serve qualcuno che vada via.

E l’indiziato numero uno, e sappiamo tutti anche questo, è Dusan Vlahovic. L’attaccante, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza alla fine di questa stagione, ha degli estimatori. Ma nessuno, fino al momento, si è preso la briga di presentare un’offerta ufficiale alla Juventus. Magari arriverà nelle prossime ore, visto che il tempo stringe. E dopo un summit di mercato dentro al Milan, al quale ha partecipato anche Massimiliano Allegri, la situazione si potrebbe verificare. Andiamo a vedere, quindi, secondo Orazio Accomando, qual è la situazione dentro i rossoneri.

Calciomercato Juventus: Saelemaekers per Vlahovic

Tenendo presente che si è chiusa la possibilità di prendere Boniface, rispedito in Germania dopo le visite, adesso a Milanello hanno bisogno di un paio di attaccanti per affrontare la stagione. Il primo obiettivo è Harder “ma non a titolo definitivo” ha scritto Accomando. Che poi ha fatto un punto su Vlahovic.

“Resta in corsa, magari con l’inserimento di una contropartita (alla Juve piace Saelemaekers) anche se i bianconeri vorrebbero monetizzare”. Insomma, un cambio di marcia repentino di Allegri che all’inizio del mercato aveva bloccato l’esterno belga che la Roma, dopo la passata stagione passata in prestito, volevo di nuovo a Trigoria. Ma adesso siccome manca quell’uomo davanti, quello che serve ovviamente per cercare in qualche modo di vincere le partite, allora è giusto che tutti inizino a pensare a quelle che erano le certezze. O quelle che sembravano essere le certezze. Quindi, Saelemaekers – che piace molto a Tudor – potrebbe prendere la via di Torino. E Vlahovic quella di Milano, ovvio.