Lookman alla Juventus: l’ultimo blitz scrive la parola fine

L’attaccante nigeriano continua a calamitare non poche indiscrezioni di mercato: l’intreccio con sorpresa last minute, ecco tutti i dettagli

Archiviata l’importante quanto meritata vittoria contro il Parma, la Juventus è già proiettata alla prossima sfida di campionato al Ferraris contro il Genoa. Giunti nell’ultima settimana di mercato, la priorità dell’area tecnica bianconera è ora quella di rinforzare un organico ancora in costruzione.

Dall’entrate alle uscite: due filoni da monitorare con attenzione i cui riscontri potrebbero imprimere alle prossime mosse una direzione piuttosto che un’altra. In attacco, ad esempio, per rinforzare il quale il nome da cerchiare in rosso è quello di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese ha già detto sì alla ‘Vecchia Signora’ che, però, non è ancora riuscita a far breccia nel muro eretto dai neo Campioni d’Europa. Sia sulla valutazione dell’ex Eintracht Francoforte sia sulla formula dell’affare, vincolata più o meno da obiettivi stringenti in grado di far scattare l’obbligo di riscatto, continua ad esserci una certa distanza tra richiesta ed offerta.

Calciomercato Juventus, anche il Napoli su Lookman: ecco cosa sta succedendo

Ecco perché, sia pur sottotraccia, la Juventus sta cominciando a battere anche piste alternative a Kolo Muani anche per le valutazioni tecnico-tattiche sottese all’investimento in attacco. Qualora non si creassero i presupposti per la partenza di Dusan Vlahovic, i bianconeri sarebbero infatti orientati a far saltare il banco per un altro tipo di jolly offensivo in grado di interscambiarsi con Kenan Yilidz.

Da qui le tracce che portato ad Openda e Lookman. Protagonista di un’estate nella quale suo malgrado si è preso le luci della ribalta, l’atalantino continua a guardarsi intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Benché l’opzione Premier League non sia affatto da scartare, per il futuro di Lookman occhio alle mosse di Juventus e Napoli.

Non ancora sazio per gli ultimi affari che la stanno incensando come regina del mercato, Manna è pronto a regalare gli ultimi investimenti ad Antonio Conte non fermandosi a Rasmus Hojlund. Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica di 1 Football Club, Carlo Tarallo – giornalista de ‘La Verità – non ha affatto chiuso a questo tipo di soluzione, rincarando la dose: “Mi aspetto un ultimo tentativo del Napoli per Lookman”. Percassi, però, non ha alcuna intenzione di schiodarsi dai circa 50 milioni di euro chiesti anche al momento della trattativa con l’Inter. Soglia difficile da raggiungere per la Juve, soprattutto imbastendo l’operazione a titolo definitivo.