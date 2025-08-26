Accordo saltato con il Milan: addio Vlahovic

Calciomercato Juventus, accordo saltato tra il Milan e il giocatore. Addio Vlahovic. Ecco cosa sta succedendo

Gli ultimi giorni per gli ultimi colpi, magari anche a metà prezzo, visto che parliamo di calciatori che ormai non rientrano più nei piani del club di appartenenza e gli stessi sono alla ricerca della soluzione giusta per l’addio. E ci sono, in quasi tutti i campionati, club che vogliono prendere degli attaccanti.

In Premier League, ad esempio, il Newcastle è alla ricerca di un erede di Isak che saluterà i bianconeri di Howe. Lui ha già un accordo con il Liverpool e si attende un rilancio da parte dei Reds. Che dovrebbe arrivare, assolutamente: questa è un’operazione che come al solito si cucina a fuoco lento, e che solamente negli ultimi giorni vede la luce. Ed è per tale motivo che si è parlato di un interesse dei bianconeri d’Oltremanica per degli attaccanti che giocano in Serie A: il primo è Vlahovic, a ruota c’è Dovbyk della Roma.

Calciomercato Juventus, intreccio col Milan per Vlahovic

C’è un però, stando a quanto scritto da GiveMeSport. Al Newcastle sarebbe stato offerto il cartellino di Vlahovic ma non c’è nessuna intenzione di portare avanti questa trattativa. E non è chiaro, si legge “se Vlahovic sarebbe disposto a trasferirsi al St James Park”. Insomma, una pista già chiusa prima di capire come potesse andare a finire, e allora non è escluso che i bianconeri della Premier possano virare definitivamente sull’attaccante della Roma.

Ma questo ai bianconeri non interessa. Nonostante il gol contro il Parma alla prima di campionato il serbo rimane in uscita e ci sono poche possibilità che possa rimanere a Torino per tutta la stagione. E meno che lo stesso non s’impunti e decida di rimanere alla Continassa fino alla fine del suo contratto per poi andare via a parametro zero. Un’ipotesi, questa, da tenere assolutamente in considerazione. Pochi giorni ancora, quindi, e si conoscerà la verità.

Che potrebbe portare anche al Milan, perché proprio in queste ore pare si stia complicando la pista Harder per i rossoneri. Nel senso: lo Sporting prima di cederlo deve prendere un sostituto e poi, lo stesso giocatore, non pare sia convinto al 100 per cento della destinazione. Quindi occhio a quello che potrebbe succedere.