Salta un altro attaccante: addio Juventus

Brutte notizie per la Juventus sul fronte mercato: svanisce un altro obiettivo per l’attacco, niente da fare per i bianconeri

Primi tre punti per la Juventus che all’esordio non fallisce l’appuntamento con la vittoria battendo il Parma all’Allianz Stadium per 2-0 grazie alle reti di Jonathan David e Dusan Vlahovic.

I bianconeri hanno disputato una gara più che discreta, dominando dal primo all’ultimo minuto e solo le grandi parate di Zion Suzuki hanno impedito che la partita si chiudesse con un risultato ancora più largo. L’unico neo della gara è stata l’espulsione rimediata da Andrea Cambiaso per un fallo di reazione che gli costerà una squalifica di almeno due giornate e ciò gli farà saltare il derby d’Italia contro l’Inter in programma alla terza giornata.

Lo stesso Igor Tudor non è rimasto contento dell’atteggiamento avuto dal proprio giocatore ed ha fatto sapere che la società gli comminerà anche una multa per punirlo. Eccezion fatta per l’espulsione di Cambiaso, il tecnico croato può essere soddisfatto della prova offerta dalla sua squadra, cosciente però del fatto che si può e si deve ancora migliorare tanto. Un miglioramento che potrebbe arrivare anche grazie al mercato dove i bianconeri sono molto attivi per portare a Torino un nuovo attaccante.

Nonostante la rete, Vlahovic resta ovviamente in uscita e sebbene Kolo Muani resti l’obiettivo principale, la Juventus sta sondando altre piste. Tra queste, si è fatta molto complicata quella che porta ad Alexander Sorloth, attaccante norvegese dell’Atletico Madrid accostato alla Vecchia Signora in questi giorni. L’ex Midtjylland e Villarreal, infatti, sarebbe orientato a trasferirsi al Newcastle.

Niente Sorloth per la Juventus: il norvegese verso il Newcastle

Alexander Sorloth non giocherà con la maglia della Juventus in questa stagione. L’attaccante norvegese vuole lasciare l’Atletico Madrid per trovare maggiore spazio in vista della possibile qualificazione al Mondiale con la sua nazionale (nel girone con l’Italia ndr.) e vuole un club che gli consenta di essere titolare fisso.

Ad accontentare questo suo desiderio potrebbe essere il Newcastle che, nonostante stia facendo muro, sa di non poter ancora trattenere a lungo Alexander Isak, deciso a trasferirsi al Liverpool. In questi giorni, i Reds lanceranno l’assalto definitivo per l’attaccante svedese con un’offerta che toccherà i 130 milioni di euro ed i Magpies stanno già cercando il suo possibile sostituto.C

Come riportato dal Daily Mail, i bianconeri d’Inghilterra stanno sondando tantissime piste ed una di queste porta proprio a Sorloth che sarebbe felice di tornare in Premier League dove ha già militato indossando la maglia del Crystal Palace. Senza Isak, il Newcastle ha bisogno di un nuovo bomber e Sorloth avrebbe la possibilità di giocare da titolare sia in Premier League che in Champions League.

Per questi motivi è difficile, per non dire impossibile, ipotizzare un trasferimento di Sorloth alla Juventus e a Torino lo sanno. La Vecchia Signora dovrà dunque virare su altri profili, in primis su Kolo Muani che resta il candidato principale. Prima di lanciare un qualsiasi assalto, però, andrà ceduto Vlahovic, cosa che non si sta rivelando per niente facile.