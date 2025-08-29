Dal Napoli alla Juventus: via libera in prestito

di

Dal Napoli alla Juventus: via libera in prestito. Ecco il colpo last-minute che i bianconeri potrebbero piazzare nelle ultime ore. La situazione

Se Vlahovic e Nico Gonzalez dovessero rimanere davvero alla Juventus, Comolli sul mercato non avrebbe grosse possibilità di intervenire. Certo, le operazioni in prestito le potrebbe fare, e lo sappiamo, ed è questo, forse, l’unico modo per prendere un giocatore che è stato accostato ai bianconeri nel corso degli ultimi giorni.

Conte dà indicazioni
Dal Napoli alla Juventus: via libera in prestito (Lapresse) – Juvelive.it

Una situazione da tenere in considerazione, con molta attenzione. Una situazione che riguarda anche il Napoli. Ma la società proprietaria del cartellino non sembra intenzionata a cederlo agli azzurri perché lo scorso anno è rimasta scottata, in maniera clamorosa, da un addio. E andiamo a vedere, secondo le informazioni che sono state riportate dal Mirror, di chi si tratta.

Dal Napoli alla Juventus: Mainoo arriva in prestito

Parliamo di Kobbie Mainoo, giocatore del Manchester United, che i Red Devils potrebbe anche cedere. Dall’Inghilterra arriva la notizia della sua volontà di andare a giocare al Napoli, già comunicata alla società inglese: ma viene pure sottolineato che dopo aver ceduto in azzurro McTominay, decisivo per lo scudetto della squadra di Conte, lo United è rimasto così scottato dalla situazione che non avrebbe nessuna voglia di regalare un altro giocatore alla società campana.

Mainoo in azione
Dal Napoli alla Juventus: Mainoo arriva in prestito (Lapresse) – Juvelive.it

Quindi un addio in questo caso potrebbe essere solo a titolo temporaneo, e magari alla Juventus, che accetterebbe, a quanto pare, di chiudere in prestito questa operazione di mercato. Pista quindi calda e da seguire nel corso di questi ultimi giorni di trattative. E in questo caso, però, si spera che Comolli possa almeno riuscire nell’intento di chiudere un’operazione di mercato senza rimanere con il cerino in mano come successo fino al momento. E poi avrebbe anche un buon sapore il fatto di aver strappato un giocatore del genere, con queste qualità, al Napoli. Mica male. 

Gestione cookie