Dal Napoli alla Juventus: via libera in prestito. Ecco il colpo last-minute che i bianconeri potrebbero piazzare nelle ultime ore. La situazione

Se Vlahovic e Nico Gonzalez dovessero rimanere davvero alla Juventus, Comolli sul mercato non avrebbe grosse possibilità di intervenire. Certo, le operazioni in prestito le potrebbe fare, e lo sappiamo, ed è questo, forse, l’unico modo per prendere un giocatore che è stato accostato ai bianconeri nel corso degli ultimi giorni.

Una situazione da tenere in considerazione, con molta attenzione. Una situazione che riguarda anche il Napoli. Ma la società proprietaria del cartellino non sembra intenzionata a cederlo agli azzurri perché lo scorso anno è rimasta scottata, in maniera clamorosa, da un addio. E andiamo a vedere, secondo le informazioni che sono state riportate dal Mirror, di chi si tratta.

Dal Napoli alla Juventus: Mainoo arriva in prestito

Parliamo di Kobbie Mainoo, giocatore del Manchester United, che i Red Devils potrebbe anche cedere. Dall’Inghilterra arriva la notizia della sua volontà di andare a giocare al Napoli, già comunicata alla società inglese: ma viene pure sottolineato che dopo aver ceduto in azzurro McTominay, decisivo per lo scudetto della squadra di Conte, lo United è rimasto così scottato dalla situazione che non avrebbe nessuna voglia di regalare un altro giocatore alla società campana.

Quindi un addio in questo caso potrebbe essere solo a titolo temporaneo, e magari alla Juventus, che accetterebbe, a quanto pare, di chiudere in prestito questa operazione di mercato. Pista quindi calda e da seguire nel corso di questi ultimi giorni di trattative. E in questo caso, però, si spera che Comolli possa almeno riuscire nell’intento di chiudere un’operazione di mercato senza rimanere con il cerino in mano come successo fino al momento. E poi avrebbe anche un buon sapore il fatto di aver strappato un giocatore del genere, con queste qualità, al Napoli. Mica male.