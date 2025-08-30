DIRETTA | Calciomercato Juventus, cambia la formula per Kolo Muani: Mister X in mediana – Le news del 30 agosto

Si accende il mercato della Juventus: le notizie e le indiscrezioni sulle mosse della ‘Vecchia Signora’

Dopo aver ufficializzato anche la cessione di Savona al Nottingham Forest, la Juventus si è rituffata sul fronte acquisti con la necessità di puntellare l’organico a disposizione di Igor Tudor. Il profilo più caldo resta sempre quello di Randal Kolo Muani per il quale i bianconeri stanno mischiando le carte in tavola ragionando sulle condizioni con le quali far pervenire l’obbligo di riscatto. In mediana, inoltre, è lecito attendersi almeno un colpo last minute.

Non si sblocca neanche il trasferimento di Nico Gonzalez all’Atletico Madrid il che blocca in maniera decisiva l’affondo per Zhegrova. In via di definizione, invece, il passaggio di Rouhi al Rio Ave. Segui con noi tutte le trattative di giornata:

09:45 – Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, alla Juventus sarebbe stato proposto anche il profilo di Mazraoui, terzino marocchino in possesso del passaporto olandese.

09:35 – Accostato anche alla Juventus, Nicolas Jackson vestirà la maglia del Bayern Monaco: stando a Sky.de, i bavaresi avrebbero trovato l’intesa definitiva sia con il giocatore che con il Chelsea.

08:30 – Secondo Michele De Blasis, Juventus e Rio Ave sono ad un passo dalla definizione della trattativa Rouhi: affare a titolo definitivo per 2,5 milioni più il 20% sulla futura rivendita.

08:15 – Come riferito da Matteo Moretto, la Juventus ha sondato Juanlu Sanchez e Arnau Martinez: tuttavia, Comolli sarà orientato a cercare un nuovo esterno in prestito.