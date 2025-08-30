La Juve gli dice addio, irrompe il Napoli: un affare dopo l’altro

Calciomercato Juventus, i bianconeri gli dicono addio. Parti lontane per la firma e il Napoli è pronto al colpo. Cosa sta succedendo

Un mercato senza nessun colpo. Senza nessuna accelerazione. Niente di niente. E mancano solamente due giorni alla chiusura delle operazioni. Una Juve che non era mai stata così ferma, a memoria.

E se Comolli non sta riuscendo a portare alla corte di Tudor quegli elementi che servirebbero, eccome, per andare a disputare una stagione ricca di impegni, anche tra i ragazzi in questo momento – stando alle informazioni che sono state riportate da Mirko Di Natale – i bianconeri stanno avendo problemi. E il Napoli, vera regina del mercato questa estate, visto che domani dopo le visite dovrebbe anche ufficializzare Hojlund, è pronto al colpo, annusando davvero un affare che si potrebbe rivelare importante per il futuro.

Il Napoli lo scippa alla Juventus: ecco Barido

“C’è sempre più distanza con Francisco Barido. Si definirà tutto nelle prossime ore. Il Napoli, in questo momento, è il club più avanti col ragazzo”. Barido è un giocatore che fino a poco tempo fa, sempre secondo il giornalista citato prima, era al centro del progetto Juventus per quanto riguarda le giovanili. E la società, dal proprio canto, stava pensando ad un prolungamento di contratto.

Adesso invece le cose sono cambiate: da una parte le richieste ritenute alte dalla società, dall’altro gli agenti che hanno sparato grosso e non vogliono fare marcia indietro. Quindi la situazione è assolutamente da monitorare nel corso delle prossime ore, anche perché un addio si potrebbe consumare nello spazio di pochissimo tempo o, al massimo, il prossimo mese di gennaio alla riapertura delle operazioni. Non solo il Napoli, comunque, anche altri club di Serie A hanno bussato alla porta del giocatore per capire se ci sono i margini per riuscire a intavolare e chiudere una trattativa che potrebbe anche portare ad un addio.

Insomma, una Juve che in questo momento non riesce in nessun modo a tenere nemmeno quelli che sembrano i talenti più importanti peri il futuro.