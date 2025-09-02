Vlahovic all’Inter a parametro zero: arrivano i titoli di coda

Vlahovic all’Inter: il centravanti serbo che va a scadenza potrebbe scrivere la parola fine. Ecco la situazione che si è creata

Alla fine Dusan Vlahovic è rimasto a Torino. Alla Juventus. Nonostante abbia un contratto in scadenza alla fine di questa stagione. Ovvio, adesso tutto cambia e si potrebbe anche intavolare una trattativa per il rinnovo. Che, sembrerebbe, possa essere l’obiettivo di Comolli.

Un ultimo giorno di mercato, quello di ieri, che ha anche aperto uno squarcio importante: si è già parlato della possibilità che il prossimo anno l’Inter punti sull’attaccante della Juventus, da prendere ovviamente a parametro zero, e per il quale Marotta avrebbe fatto già una telefonata all’entourage del giocatore. Se non arrivasse il rinnovo, come sappiamo, dal prossimo mese di gennaio Dusan potrebbe firmare per il prossimo club. Ma non crediamo possa andare realmente così.

Vlahovic all’Inter: ecco la sentenza

A chiudere la questione infatti, intervenuto a “CMIT LIVE” in diretta sul canale Youtube di Calciomercato.it dallo Sheraton di Milano dove ieri si sono chiuse le operazioni di questa sessione estiva, ha parlato Giocondo Martorelli, che ha sentenziato sulla questione.

“La Juve è stata prigioniera di Vlahovic fino alle ultime ore, secondo me non gli ha consentito di fare quello che volevano fare. Vlahovic all’Inter a parametro zero? L’Inter ha quattro attaccanti importanti. Se c’è una squadra dove oggi non vedo Vlahovic è l’Inter. Hanno bisogno di altri giocatori, uno da prendere era Lookman. Quello che manca all’Inter sono giocatori da uno contro uno”.

Insomma, se Marotta pensasse davvero a Vlahovic per la prossima estate poi deve fare i conti con quello che è il reale bisogno della sua squadra per la prossima stagione. Vale a dire un giocatore che riesca a saltare l’uomo nelle partite complicate, così com’è successo con l’Udinese ad esempio, tutta chiusa dietro a difendere.

E poi, nonostante quelli che sono stati alcuni momenti di tensione con tra Vlahovic e la tifoseria – i fischi nell’amichevole contro la Next Gen ad esempio – non crediamo che il serbo possa comunque fare questo. Ok, magari non si troverà l’accordo per il rinnovo, ma l’addio alla Juve per andare all’Inter ci pare esagerato davvero.