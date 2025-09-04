Caos Juve-Inter, i Thuram nella stessa squadra: ha già accettato

Caos Juve-Inter, a meno di due settimane dal big match dopo la sosta, scoppia la clamorosa rivelazione. I Thuram insieme

Manca pochissimo al primo vero big match della Serie A. Juve-Inter non è mai stata e non sarà mai una partita come le altre. E la faccenda è stata anche incendiata dalle parole di Carraro che oggi alla Gazzetta dello Sport ha anche detto che lo scudetto del 2026 non doveva essere consegnato ai nerazzurri.

Si parla anche di Calciopoli, nonostante ci siano sentenze e tutti. Ma si sa, se non fosse così non sarebbe mai Juve-Inter. Gli intrecci però, oltre alle aule dei tribunali, ci sono anche in campo e soprattutto nel mercato. E vedere i Thuram insieme nella stessa squadra, almeno stando alle ultime rivelazioni, non sarebbe un sogno. Andiamo a vedere insieme quindi quello che potrebbe succedere.

Caos prima di Juve-Inter: i Thuram insieme

A parlare ci pensa sul proprio canale Youtube Tastiera Velenosa Massimo Pavan: “Marcus Thuram aveva fatto un abboccamento con la Juventus a inizio mercato. Vi ricordate quando c’è stata la tensione con Lautaro? Avrebbe detto che alla Juve ci sarebbe andato volentieri anche perché quello dei bianconeri non andrebbe mai all’Inter”.

Una rivelazione quindi clamorosa, con una situazione che non si è concretizzata per un solo motivo, a quanto pare, la valutazione del cartellino: “La clausola di 80milioni di euro è folle” ha aggiunto Pavan. Insomma, solamente i costi non hanno permesso ai due fratelli, che si amano alla follia giustamente, di non giocare insieme per la Juve. Ma chissà, magari qualcosa si potrebbe anche vedere nelle prossime sessioni di mercato, soprattutto se i nerazzurri non dovessero mostrare quei segnali di crescita che la società vorrebbe.

Magari anche un corteggiamento di Thuram, quello bianconero, potrebbe portare ad un addio del fratelli che sarebbe pronto ad un viaggio a Torino. Qualcosa di unico, importante. E chissà Lilian come sarebbe contento di tutto questo.