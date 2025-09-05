Svolta choc dopo l’annuncio UFFICIALE: Thiago Motta rossonero

Esonero choc e Thiago Motta torna in panchina: ufficiale l’offerta all’ex allenatore della Juventus. Ecco cosa sta succedendo

Abbassare i costi: l’obiettivo di Comolli ci pare chiaro. lo ha detto e lo ha ribadito a più riprese il dirigente della Juventus. E i costi si abbattono non solo cedendo giocatori, ma anche cercando di togliere dal bilancio quelle spese che al momento sono inutili.

Una spesa inutile, senza dubbio, è quella di Thiago Motta: l’allenatore esonerato lo scorso anno è ancora a libro paga e sta cercando senza dubbio una sistemazione. Che potrebbe arrivare nel corso delle prossime ore. Una su tutte. Ma intanto andiamo a vedere quello che sta succedendo.

Motta al posto di Ten Hag: la situazione

Su Antenna 3 e QSVS ha parlato l’agente di Motta, Dario Canovi: “Diventerà un grande allenatore. Ha ricevuto diverse offerte. Anche oggi dall’estero ha ricevuto una proposta. Dovrà trovare una situazione che sia la migliore per lui. Non voglio parlare di lui, non mi è piaciuta la posizione di una buona parte della stampa. Vedo Milan, Napoli e Inter come le tre squadre più competitive in Italia al momento”.

Insomma, una squadra ci sarebbe per Motta e secondo le informazioni che in questo caso sono state riportate da Nicolò Schira, il club che potrebbe essere il Bayer Leverkusen. Il profilo di Motta sarebbe stato proposto alla formazione tedesca che ha cacciato Ten Hag solamente dopo due partite di campionato. L’ex Manchester United non le ha mandate a dire (ha parlato di una società che non gli ha dato fiducia in questo nuovo progetto) dopo essere partito male e dopo aver incassato la decisione. E Motta quindi sarebbe pronto per la panchina tedesca. Sarebbe un bel respiro per le casse bianconere, su questo non ci possono essere discussioni.