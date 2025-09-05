Vlahovic al posto di Lautaro: ha già detto sì

Calciomercato Juventus, alla fine ha vinto Vlahovic: il serbo ha preso la sua decisione e i bianconeri non hanno potuto fare nulla. Comolli all’angolo

Alla fine ha vinto Vlahovic, secondo le informazioni de La Gazzetta dello Sport. Sì, perché in un video su Youtube di Fabiana Della Valle viene messa nero su bianco quella che era la volontà del serbo. Vale a dire lasciare la Juve a parametro zero.

Niente rinnovo, quindi, per il centravanti che per un anno prenderà un milione al mese e che poi saluterà senza nemmeno far incassare nulla ai bianconeri. Della Valle è entrata nei dettagli della vicenda svelando dei retroscena clamorosi.

Vlahovic all’Inter al posto di Lautaro: la situazione

“Alla fine ha fatto quello che voleva, punta ad andarsene a giugno a scadenza. A gennaio sarà libero di firmare con chiunque, ma la Juventus proverà ancora una volta di spingerlo all’uscita per risparmiare la metà dell’ingaggio visto che pesa almeno 20 milioni a bilancio“. Quindi, per chi ha parlato di rinnovo fino a questo momento, la situazione è totalmente diversa.

“Vlahovic è determinato a non andarsene via nemmeno a gennaio, non ha intenzione di prolungare e spalmare l’ingaggio. Lui vuole strappare un ingaggio da 10 milioni in estate e il suo obiettivo è la Premier. Da quanto mi risulta, ci sono stati dei contatti non soltanto con il Milan, ma anche con l’Inter per trasferirsi in nerazzurro alla scadenza del contratto”. E la bomba viene sganciata dopo.

E poi: “Marotta si è mosso. Mi sembra che l’Inter abbia meno problemi rispetto al Milan a concedere stipendi alti. Tenendo contro che il prossimo anno l’Inter potrebbe decidere di vendere Thuram o potrebbe partire Lautaro. Una telefonata l’ha fatta e ha incassato il gradimento del giocatore che si è detto disponibile a trattare, rimandando però il discorso a giugno”.