Addio Juventus dopo la firma: la trattiva è già finita

Calciomercato Juventus, addio dopo la firma? Macché, la trattativa è già chiusa. Ecco cosa sta succedendo

Alcuni mercati ancora sono aperti. E dentro la Juventus ci sono dei giocatori che ormai non rientrano nei piani di Tudor che potrebbero essere ceduti.

Certo, non parliamo di Kostic, che si è guadagnato con il lavoro la fiducia dell’allenatore, e nemmeno di Rugani, che sembrava potesse salutare e invece è rimasto alla Continassa, e nemmeno di McKennie, in scadenza e che probabilmente andrà via alla fine della stagione o magari in uno scambio nel prossimo mese di gennaio. Ma di Milik, ovvio. Il centravanti polacco, da oltre un anno fermo ai box, anche per via degli arrivi che Comolli ha piazzato sulla prima linea non è più un giocatore ritenuto indispensabile. E di conseguenza si è parlato di un suo possibile approdo in Turchia. Non solo il Samsunospor, ma anche il Trabzonspor ci avrebbe pensato.

Altro che Turchia: hanno già scartato Milik

La realtà dei fatti, però, stando almeno a quelle che sono le informazioni che sono state riportate in queste ore dal portale turco 61saat.com vanno verso un’altra direzione.

“Il Trabzonspor deve separarsi da almeno due giocatori dell’attuale squadra per effettuare trasferimenti all’estero. Con il trasferimento di Muci, i maroon-blues, che hanno aumentato il numero di stranieri a 14, cioè al limite, danno priorità al trasferimento dei portieri, soprattutto dopo la vendita di Uğurcan Çakır”. Insomma, servirebbe un doppio addio per poter pensare a Milik.

Ma non c’è solo questo a complicare le cose: da quelle parti ovviamente non si sono persi i problemi fisici del polacco nel corso degli ultimi anni: “I problemi fisici del giocatore non sono completamente recuperati” si legge ancora. Quindi pure questo tipo di problema viene messo nero su bianco. Insomma, la sensazione è che Milik anche alla scadenza di questa sessione di calciomercato – si chiude il 13 in Turchia e il 12 in Arabia Saudita – rimarrà alla Juventus. Con un bell’ingaggio da pagare da parte della società.