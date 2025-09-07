Juventus, sì all’affare da 50 milioni: mediana da sogno con Thuram

Calciomercato Juventus, sì all’affare da 50 milioni di euro. Comolli vuole affondare il colpo. Centrocampo da sogno con Thuram

Comolli si scatena. E vuole il centrocampo da sogno. Quello che farebbe alzare l’asticella alla formazione bianconera che in attacco, c’è da dirlo, ha messo le cose a posto per molti anni con gli innesti piazzati nell’ultimo giorno di mercato.

E il mercato, appunto, non si ferma mai. Una Juve che rimane vigila, in attesa di notizie e di indicazioni che i vari campionati manderanno, e in attesa di capire qual è il momento giusto per riuscire a piazzare il colpo. Si è parlato molto, a centrocampo, di Tonali: ma il centrocampista dell’Italia e del Newcastle ha un corso esorbitante. Un’ottantina di milioni di euro. Troppo in questo momento per le casse della Juve che però guarda sempre in Premier League.

Calciomercato Juventus, occhi su Mainoo

Secondo le indiscrezioni che sono state riportate da bianconeranews, Comolli è vigile sulla questione Mainoo. Il centrocampista del Manchester United, protagonista pure con la nazionale inglese, è considerato uno dei talenti più brillanti di tutto il campionato d’Oltremanica. Un giocatore completo che però sta molto faticando a trovare spazio con Ruben Amorim.

Il valore è di 50 milioni di euro, sotto questa cifra non se ne parla nemmeno. Quindi non è una cosa semplice da portare avanti e magari Comolli potrebbe inventarsi una soluzione: magari in prestito con diritto di riscatto, o magari con un obbligo legato ai raggiungimenti sportivi della squadra o personali. In poche parole, non un innesto in maniera definitiva, subito. Ma uno che permette di pensare all’investimento diluito negli anni. Diciamo che è una cosa che fanno tutti al momento e crediamo possa farlo anche la Juventus. Mainoo quindi rimane nel mirino della Juventus, che ha tutta l’intenzione di tenere alta la propria asticella sul mercato. Solamente in questo modo si potrebbe tornare a vincere.