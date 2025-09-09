Diretta Juventus: Conceicao, Inter a rischio. Balerdi rimane nel mirino | Le notizie del 9 settembre

Diretta Juventus: Conceicao a rischio per il match contro l’Inter. Balerdi rimane nel mirino dei bianconeri. Le notizie di oggi, 9 settembre
Sta per finire la pausa per le nazionali e la Juventus si prepara a ricevere l’Inter nel match in programma sabato prossimo alle 18 allo Stadium.
A rischio Conceicao, che ha svolto le visite di controllo alla Continassa. Mentre il calciomercato non va mai in vacanza. Le notizie di oggi, 9 settembre.
08:40 – Sfide al Milan per Mingueza. Ecco tutte le notizie qui. Esclusiva JL.
08:30 – Non perde di vista Balerdi la Juventus. Criticato in Francia per via di alcuni errori, il difensore in nazionale con Scaloni giocherà titolare. A gennaio ci potrebbe essere un altro assalto.
08:00 – Rischia di saltare l’Inter, Conceicao, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. L’esterno portoghese che ha lasciato il ritiro della Nazionale attende di capire come muoversi nei prossimi giorni. Ieri controlli per il fastidio muscolare.