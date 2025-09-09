Un big rescinde con la Juve: nuova destinazione clamorosa

Calciomercato Juventus, un big dice addio ai bianconeri. Destinazione scelta e saluti con un anno d’anticipo. Cosa sta succedendo

Una decisione sarebbe già stata presa. Un addio lungo un anno. Visto che non si parla di almeno altri dodici mesi dentro i bianconeri, o qualcosa in meno, prima di salutarsi 14 anni dopo. Una vita intera dentro un club che lo ha sicuramente fatto crescere e lui, dal proprio canto, ci ha messo davvero del suo.

Un addio anticipato, quindi. Poi la formula verrà valutata in seguito. Magari sarà rescissione, o magari risoluzione consensuale. Sono solamente dettagli questi che verranno calcolati nel momento in cui le cose verranno messe a posto. Insomma, aria di vera e propria rivoluzione dentro la Juve: perché un saluto del genere vuole dire rimettersi a cercare qualcuno che possa tenere alto il livello.

Calciomercato Juventus, Braghin dice addio

Non parliamo in questo caso della formazione maschile, ma di quella femminile. E secondo le informazioni che sono state raccolte dal giornalista Mauro Munno, Braghin, dirigente da 14 anni, potrebbe salutare il club bianconero alla fine di questa stagione, con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto.

“Secondo alcune indiscrezioni – ha scritto Munno sul proprio profilo X – Stefano Braghin avrebbe intenzione di lasciare il suo incarico di direttore sportivo della Juventus femminile alla fine di questa stagione, un anno prima della scadenza naturale del suo contratto. Dopo 14 anni nel club, il suo futuro potrebbe essere all’estero”. Insomma, un’indiscrezione clamorosa, una di quelle che possono senza dubbio cambiare le sorti della squadra femminile.

La Juve è tornata a vincere lo scudetto e ha vinto la Coppa Italia. Inoltre ha preso Walti nel corso dell’ultima sessione di mercato – che si chiuderà ufficialmente domani -: una calciatrice dal curriculum clamoroso che ha deciso di sposare il progetto bianconero. Merito di questo innesto, senza dubbio, è di Braghin, un uomo che conosce molto bene il calcio femminile, un uomo che ha creato una squadra subito vincente. E che vuole continuare a vincere.