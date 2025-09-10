Ausilio DS e sorpresona Juve: Elkann completa l’opera

Juventus, Elkann completa l’opera: ecco la situazione che si potrebbe vedere nel corso delle prossime settimane. Una decisione è stata presa

Prima Comolli, poi Modesto. Non solo quindi questioni di campo, nel senso di calciatori che sono arrivati e di altri che sono partiti, ma anche questione relative alla dirigenza: è stata un’estate molto complicata dentro la Juventus, con facce nuove. E come il nuovo direttore generale alla prima esperienza nella massima serie.

Si sa, quando ci sono i cambiamenti è così: serve tempo per riuscire a mettere le cose a posto anche se per adesso, c’è da dirlo, i nuovi volti della Juve dietro la scrivania hanno sicuramente lavorato bene. Intanto, cosa che nella storia non è mai successa, non è stato comprato nessun calciatore della Serie A. E di questo molti tifosi a quanto pare sono contenti: nessuna è stata “rinforzata” economicamente dai soldi bianconeri. C’è una figura, però, che adesso manca dentro il club ed è quella del direttore sportivo. Arriverà? A cercare di fare un poco di chiarezza nel merito, citando Ausilio dell’Inter, ci ha pensato Momblano.

Juventus: ecco il nuovo diesse

Parlando come al solito al programma Juventibus, il giornalista ha spiegato questo: “Serve il ds? Sì. Non perché ad oggi non ci sono le competenze per poter lavorare bene senza. La Juve sta riflettendo se davvero il ds serve nel vero senso della parola, in senso stretto, con dei poteri”. E fin qui ci siamo. Poi la stoccata.

“Oppure serve una figura simile a quella di Ausilio, scusate il termine, non è voluto (ride, ndr). Ausilio è un buon esempio perché ha dei poteri, ha deleghe importanti, ma non ha potere di firma” ha messo in evidenza ancora Momblano.

In poche parole, le valutazioni che stanno venendo fuori dentro la società, sono quelle normali quando si parla di un grande club. Elkann, quindi, alla fine dei conti, porterà dentro la dirigenza una nuova figura, ma non si sa ancora con quale potere decisionale. Che poi è il punto più importante…