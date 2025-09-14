Marcus Thuram alla Juventus: clamoroso via libera

Marcus Thuram alla Juventus, il via libera è clamoroso e arriva il giorno dopo la vittoria bianconera contro l’Inter. Ecco cosa sta succedendo

La Juve si gode il primo posto in Serie A dopo la vittoria contro l’Inter. Decisivo Adzic, come tutti sappiamo, con lo scaldabagno lanciato contro Sommer che ha piegato le mani al portiere nerazzurro. Punteggio pieno. E sì, si può iniziare a sognare.

L’atteggiamento è stato quello migliore contro una formazione che almeno sulla carta è superiore alla truppa di Tudor. Vabbè, della partita sappiamo tutto e in questo momento, dopo oltre 24 ore, tiene ancora banco l’atteggiamento di Marcus Thuram, pizzicato a sorridere dopo il 4-3 che ha fissato il finale. Ai tifosi dell’Inter non è andato giù il comportamento dell’attaccante, che in termini anche non certo buoni in alcuni casi, lo hanno invitato a seguire il fratello in bianconero.

Marcus Thuram alla Juve: via libera dei tifosi

Sotto i post del centravanti francese infatti, i tifosi dell’Inter si sono sbizzarriti. Chi ha messo in evidenza una questione non poco carina nei confronti della squadra che lo paga e lo ha fatto in modo garbato, chi invece ha invitato anche con termini che non possiamo di certo riportare qui, a prendere le valigie e andare a Torino a vestire la maglia della Juventus. Due fratelli insieme, in poche parole, e a Milano in questo momento nessuno sentirebbe la mancanza dell’attaccante.

Anche nel corso dell’estate si è parlato della possibilità di un trasferimento di Thuram, quello nerazzurro, alla corte di Tudor. Con 80milioni di euro – questa la cifra richiesta dall’Inter – si potrebbe strappare ai nerazzurri. Forse alla fine dell’anno saranno anche di meno, ma di certo la Juve ci ha pensato e ci potrebbe tornare a pensare. I danni che ha fatto Adzic dentro i milanesi sono tanti, a quanto si vede. E dalle parti di Torino si gode ancora.