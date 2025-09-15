Thiago Motta all’Inter, la Juve è libera: le cifre ufficiali

Thiago Motta all’Inter: la Juventus si libera dell’ingaggio dell’ex allenatore. Le cifre sono ufficiali. Ecco cosa sta succedendo in queste ore

Il derby d’Italia potrebbe lasciare strascichi clamorosi. Sì, la sconfitta è stata troppe pesante per l’Inter, nonostante la formazione di Chivu abbia comunque fatto una buona prestazione. Però alla fine contano solo i risultati, e lo sappiamo: e i nerazzurri si ritrovano a meno sei dalla Juventus che guida la classifica.

Si parla già di esonero per l’ex tecnico del Parma che ha preso il posto di Inzaghi. E se dovesse fallire anche in Champions League al debutto contro l’Ajax diciamo che l’Inter potrebbe velocemente fare marcia indietro. C’è anche Mourinho libero, accostato dopo l’addio di Inzaghi, ma a quanto pare in casa nerazzurra si pensa anche a Thiago Motta. Ecco lo scenario che si potrebbe materializzare.

Thiago Motta all’Inter: ecco la situazione

Le cifre sono ufficiali perché sono state messe nero su bianco da GoldBet. Parliamo della possibilità di un addio di Chivu dalla panchina dell’Inter entro il 24 dicembre di quest’anno. Non è che siano altissime queste possibilità, visto che un suo addio si gioca comunque a 1,20 volte la posta. Però è un dato di fatto che la situazione è da tenere in assoluta considerazione.

E come erede? Beh, c’è sempre quel Mourinho di prima che si gioca a 4 volte la posta in gioco e poi c’è Roberto Mancini, staccato a quota 15. Alle spalle dell’ex commissario tecnico azzurro ci sono Thiago Motta e Luciano Spalletti, entrambi a 20 volte la posta. Lontani è vero, ma l’Inter potrebbe anche pensare all’ex allenatore della Juventus – ancora a libro paga dai bianconeri – qualora le cose con Chivu dovessero prendere una piega sbagliata.

Quindi occhio allo scenario, la Juve di certo non si metterebbe di traverso qualora i nerazzurri dovessero bussare alla porta del club per l’ex Bologna, che ha fallito a Torino e che nessuno da quelle parti rimpiange.