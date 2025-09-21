Juventus, il danno e la beffa: “Tre mesi di stop”

Juventus, oltre il danno anche la beffa: dopo la gara contro il Verona la moviola inchioda Rapuano. Ecco cosa sta succedendo

Un rigore molto ma molto dubbio – quando verrà cambiata la regola? – un rosso che manca, eccome, per una netta gomitata di Orban a Gatti. Insomma, male Rapuano.

La moviola inchioda il direttore di gara che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare e anche qualcosa in più. Insomma, la Juve ha perso due punti per strada e finalmente in panchina c’è anche qualcuno che si lamenta delle decisioni arbitrali. Tudor lo ha fatto ieri sera, in conferenza stampa e ai microfoni delle varie tv. Il croato si è anche lamentato del fatto che la sua squadra avrebbe potuto giocare oggi, viste le fatiche in Champions League. Ma ormai è andata così e non ci possiamo fare nulla.

Verona-Juventus: “Tre mesi di stop”

Sui giornali questa mattina tutte insufficienze per Rapuano, giustamente. Anche al Var le cose non sono andate meglio, visto che sul giallo nell’occasione della gomitata si poteva fare decisamente di più. E tra tutti i commenti che sono venuti fuori, c’è anche quello di Mirko Nicolino, giornalista, che segue le dinamiche bianconere.

“La Juventus ha fatto un passo indietro – ha scritto sul suo profilo X – ma la direzione di Rapuano merita almeno tre mesi di stop”. “Un’altra giornata no per l’arbitro – ha detto commentando tutto su Youtube – una direzione sconcertante. Manca un rosso a Orban, questi episodi li abbiamo visti e vengono valutati in maniera diversa. Il giocatore guarda Gatti lo punta. Sono due-tre giornate di squalifica. Il rigore? A volte definiti palle inattese questa volta no. Non mi pare un arbitraggio all’altezza di un campionato di Serie A“.

Insomma, non sappiamo come andrà a finire e che decisione verrà presa da parte degli organi competenti nei confronti di Rapuano, di certo tutto lascia l’amara in bocca. Anche l’arbitro poteva fare di più.