Juve, Milinkovic-Savic al posto di Locatelli: il Sergente ha già chiuso

Calciomercato Juventus, clamoroso colpo a gennaio dei bianconeri, pronti a prendersi Milinkovic-Savic. Locatelli ai saluti

Serviva in estate un centrocampista alla Juventus, e lo sappiamo. Comolli non è riuscito a portarlo ma, a quanto pare, è pronto a rimediare a quello che è stato un suo errore. O una mancata possibilità.

Sì, perché la Juve vuole crescere ancora e per farlo ha bisogno degli uomini giusti al posto giusto. E secondo TuttoSport in edicola questa mattina il sogno si chiama Milinkovic-Savic. Stavolta non c’è Lotito in mezzo pronto ad alzare la posta – l’ex Lazio è sempre stato un pallino bianconero – e c’è, inoltre, la volontà dello stesso giocatore dopo tre anni in Arabia Saudita (e dopo aver chiuso tutte le questioni fiscali) di tornare nel calcio che conta. Magari in Italia. Magari alla Juventus.

Milinkovic-Savic alla Juventus a gennaio

Con un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026, la Juve è pronta a prendersi il giocatore nella prossima sessione di mercato, quella di gennaio. Un assalto secondo il quotidiano in edicola questa mattina è programmato, anche per un altro motivo, non di poco conto. La questione Locatelli è aperta.

Fischiato all’uscita dal campo non 45′ con il Verona, i tifosi della Juventus si sono scagliati contro il capitano anche nel post che annunciava la nascita del figlio. Tralasciando il discorso etico che molte persone hanno messo da parte e non si rendono conto di quello che scrivono e dove lo fanno, senza nemmeno pensare a quella che potrebbe essere la sensibilità di una persona, è evidente che anche sul campo le cose non stanno andando bene, ed è quello che interessa a noi. TuttoSport, in questo caso, parla di una strada in salita per il giocatore: la sua permanenza in bianconero è complicata e anche il fatto che Comolli si stia muovendo per Milinkovic-Savic è una dimostrazione.

Questioni da risolvere, quindi, in tutti i casi. E chissà, magari se Tudor dovesse riuscire a tenere la squadra in alto fino al prossimo mese di gennaio, davvero potrebbe arrivare quel centrocampista tanto sognato nel corso degli anni.