DIRETTA | Juventus, la strategia per Milinkovic. E c’è una firma ufficiale – Le news del 23 settembre

Diretta Juventus, i bianconeri hanno una strategia per Milinkovic. Ecco quale. E nella giornata di ieri c’è anche stata una firma ufficiale

Il mercato al centro, come sempre. E la Juve fa sul serio su Milinkovic. Se Tudor è impegnato sul campo e non pensa ad altro, la società si sta muovendo per l’ex Lazio.

Una giornata intensa quella di ieri, con il patteggiamento di Agnelli sul caso plusvalenze e l’assoluzione di Arrivabene che era costata 2 punti di penalizzazione in classifica ai bianconeri. Chi li tornerà? Nessuno ovvio. Ma andiamo a vedere tutte le notizie di oggi.

8.29 – La Juve ha blindato Alessio Vacca, attaccante, che dopo i 19 gol in Primavera lo scorso anno si sta mettendo in luce in C, con la Next Gen. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2028.

7.58 – C’è feeling con Milinkovic-Savic. La Juve lo vuole e lui vuole tornare in Italia. A gennaio i bianconeri potrebbero tentare l’affondo, perché in squadra manca un giocatore del genere. Dopo tre anni a 20 milioni in Arabia, è il tempo di tornare nel calcio che conta e anche il giocatore accetterebbe il bianconero si legge su TuttoSport. Si inizia a lavorare.