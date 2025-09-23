Firma bianconera: Tonali alla Juve è già chiusa

Calciomercato Juventus, la firma è bianconera. Il ritorno di Tonali in Serie A è già chiuso. Ecco cosa sta succedendo in Premier League

Il sogno della Juventus si chiama Sandro Tonali. Sì, in mezzo al campo piace ai bianconeri – che hanno messo nel mirino pure Milinkovic-Savic – e la prossima estate, almeno, un assalto ce lo potremmo aspettare.

Sì, le cose possono comunque cambiare da un momento all’altro. E secondo le informazioni che sono state riportate da Team Talk in queste ore, il Newcastle conferma la sua volontà di non cedere per nessun motivo il giocatore. Tant’è, viene messo nero su bianco, che nel corso delle prossime settimane si potrebbe iniziare a parlare di un rinnovo contrattuale. Altro che Juventus.

Tonali firma il rinnovo: la situazione

Legato ai bianconeri d’Oltremanica da un contratto fino al 30 giugno del 2028, la società inglese vorrebbe definitivamente blindare il proprio centrocampista ritoccando e allungando quel contratto firmato nel momento in cui è stato preso dal Milan.

Non si parla comunque di una cosa immediata, ma di una situazione che potrebbe prendere sicuramente piede nel corso delle prossime settimane, o nei prossimi mesi, sicuramente prima della fine della stagione.

Evidente che qualora dovesse arrivare un accordo tra le parti, non ci sarà nessuna possibilità per la Juventus di raggiungere quel sogno citato prima. Insomma, complicato riportare Tonali in Serie A e solamente in caso di mancato accordo le cose si potrebbero fare interessanti per tutti. Vedremo come andrà a finire. Ma ad oggi è più no che sì, ovvio.