“Porcherie contro la Juve”: Del Piero subito presidente

Invocato Del Piero presidente: la situazione dopo la gara contro il Verona rimane ricca di tensione. Subito Alex per rimettere le cose a posto.

Si è chiuso il quarto turno di Serie A e la Juventus è seconda in classifica a due punti dal Napoli, che ieri sera ha vinto contro il Pisa con l’aiutino. Il rigore per i toscani, quello dato, è dubbio. Ma ne mancano altri due alla formazione di Gilardino. Insomma, chissà se Conte parlerà ancora di retropensieri…

Detto questo, non si placano le polemiche dopo Verona e, anche, dopo il pareggio contro il Borussia Dortmund. Partite indirizzate da delle decisioni arbitrali sicuramente non positive. Ed è per questo che, secondo Francesco Oppini, la Juve si ritrova non a punteggio pieno. Sul suo profilo X, l’opinionista sportivo e tifoso viscerale bianconero, la vede in questo modo. E invoca il ritorno di Del Piero. O di Platini.

Del Piero o Platini alla Juve: lo scenario

“Per quel che può valere al 22 settembre, se la Juventus oggi non è al primo posto in Serie A e con 3 punti in Champions League è grazie in gran parte alle porcherie viste e commesse contro i bianconeri da lega e UEFA. Urge una presidenza all’altezza stile Platini o Del Piero”. Insomma, ci va giù durissimo senza paura di dire le cose come stanno.

Lo ha fatto anche Tudor dopo la gara in Veneto sabato sera. Al tecnico croato non sono andati giù in nessun modo gli errori che ci sono stati e sono stati evidenti. Soprattutto la mancata espulsione di Orban, che è andato a prendere Gatti al volto, ha lasciato di stucco tutti. Una situazione impossibile da non vedere ma soprattutto impossibile da non interpretare con un rosso. Eppure è stato così. La Juve alza la voce, insomma. Finalmente.