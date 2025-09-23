Vlahovic tradisce Milano: sì top secret, ecco dove andrà

L’attaccante serbo risulta assolutamente intrigato dalla nuova destinazione: come cambiano le carte in tavola

Tra le note più luminose di questo comunque positivo inizio di stagione per la Juventus, impossibile non menzionare l’apporto in termini di gol e di carattere di Dusan Vlahovic. Autore di quattro reti e un assist tra campionato e Champions League, l’ex attaccante della Fiorentina ha cominciato a lanciare segnali importanti a Igor Tudor.

Le voci riguardanti il suo futuro, però, non accennano a placarsi vista la particolare situazione contrattuale dell’attaccante classe 2000 legato alla ‘Vecchia Signora’ fino al 2026. Sullo sfondo in estate, quando Vlahovic sembrava più orientato a prendere in considerazione l’ipotesi Milan, l’eventuale trasferimento dell’attaccante della Juventus in Premier League è ritornato infatti a prendere quota.

A riferirlo è Team Talk che spiega come il Newcastle stia continuando a monitorare con interesse l’evolversi della situazione riguardante l’attaccante di Belgrado, mai definitivamente uscito dai radar dei Magpies. Dopo la dolorosa cessione di Isak, a cui il club inglese ha provato a mettere una pezza con gli acquisti di Wissa e Woltemade, Eddie Howe avrebbe chiesto un ulteriore sforzo alla sua dirigenza.

Calciomercato Juventus, colpo di scena Vlahovic: tentazione Premier League

Da qui i sondaggi concreti e tutt’altro che banali effettuati dal Newcastle per Vlahovic che, ribadiamolo, non ha ancora sciolto in maniera definitiva le riserve sul suo futuro. Ricordiamo infatti come i Magpies non siano l’unica squadra interessata all’attaccante serbo, accostato anche a Chelsea, Manchester United e West Ham.

E Milan e Inter? Benché né i rossoneri né i nerazzurri siano fuori dalla corsa al giocatore, l’apertura convinta del ragazzo alla Premier League, campionato nella cui orbita è spesso finito, potrebbe fare la differenza. Ad ogni modo per il momento non risultano accordi di alcun tipo: la trattativa è più aperta che mai.