Juventus, Koopmeiners fuori squadra: stavolta l’ha fatta grossa

Juventus, Koopmeiners è un caso clamoroso. I 60 milioni di euro spesi non hanno dato nessun frutto. Ecco cosa sta succedendo

Un caso. Un vero e proprio caso da più di un anno a questa parte. Parliamo di Koopmeiners, che la Juve ha fatto di tutto per strappare all’Atalanta, versando la cifra richiesta alla società bergamasca, ma lo stesso non ha ripagato in nessun modo l’investimento.

Nemmeno Tudor sta riuscendo nel miracolo nonostante ce la stia mettendo tutta, impiegandolo in diverse posizioni del campo. Ma il risultato non cambia, sempre lo stesso, identico. Un giocatore che non cambia mai passo, che fa il compitino nemmeno riuscendoci nel migliore dei modi. In poche parole non c’è niente da fare. E se i tifosi della Juve se ne sono accorti da molto tempo, adesso anche chi analizza il calcio dall’esterno lo hanno messo nel mirino. In questo caso parliamo di Cassano.

Koopmeiners è un caso, anche Cassano lo attacca

Come sempre, l’ex attaccante della Roma e di altri club, ha parlato a Viva El Futbol. E ha attaccato in maniera pesante l’olandese: “Teun Koopmeiners non è all’altezza in nessun ruolo. Se ha paura, lasciatelo giocare con l’U23. David e Openda devono dimostrare qualità e personalità. Il lavoro di Tudor rimane eccezionale”.

Insomma, nemmeno chi credeva, eccome, alle qualità di questo giocatore, riesce a dare un senso a quello che sta succedendo. E chissà, magari la Juventus potrebbe prendere appunto una decisione di mandarlo a giocare con i ragazzini. Beh, è complicato questo e ci pare un poco fantascienza, quello che invece ci pare abbastanza reale è un’altra cosa: i bianconeri potrebbero ascoltare tutte le offerte per il giocatore qualora arrivassero. Già a gennaio.