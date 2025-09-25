L’erede di Vlahovic in Serie A: ha già firmato per la Juventus

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno già l’erede di Vlahovic. Ha firmato per i bianconeri. Ecco lo scenario

La questione è di semplice lettura: nonostante quelle che sono state alcune prestazioni importanti in questo avvio di stagione, la Juve saluterà quasi sicuramente Dusan Vlahovic alla fine della stagione.

Troppi i soldi che prende, e nemmeno lui sembra essere intenzionato a cambiare la propria idea. Insomma, sarà un addio lungo un’intera stagione che di conseguenza costringerà Comolli a cercare un erede. Anche se, secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da TuttoSport, un bomber, giovanissimo, la Juve ce lo ha già. In prestito adesso al Como. Ma può tornare in qualsiasi momento.

Calciomercato Juventus, è Amadio l’erede di Vlahovic

Il profilo è quello di Alex Amadio, classe 2008, che nella passata stagione vissuta con l’Under 17 della Juve ha segnato 18 gol in 21 presenze. Lo ha preso il Como, dove giocherà con la squadra Primavera, in prestito con diritto di riscatto. Ma la Juve ha deciso di non perderlo del tutto dai propri radar.

Sì, perché anche se i lariani alla fine dell’anno decidessero di tenerlo, la società piemontese ha la possibilità – ma non si conoscono le cifre, almeno per ora – di esercitare il diritto di controriscatto. Se Amadio dovesse confermare quello di buono visto nella stagione scorsa, allora è evidente che Comolli, o chi per lui, si prenderà la responsabilità di portarlo di nuovo a Torino. Senza dimentica che i 2008 il prossimo anno compiono 18 anni e quindi vuoi o non vuoi, con coraggio, devono essere lanciati nel calcio che conta.

Sotto questo aspetto Tudor non sembra comunque avere problemi, se un giocatore è valido lo lancia senza guardare la carta d’identità. E chissà, magari il bomber la Juve, del futuro, ce lo ha davvero in casa.