Dal Newcastle alla Juventus, contatti avviati: non solo Tonali

Calciomercato Juventus, manca da riempire una sola casella nell’organigramma bianconero. La Juve lo frega al Newcastle. Contatti avviati

Per completare il quadro dell’organigramma societario, alla Juventus manca una sola figura, quella del direttore sportivo. Non c’è un’impellenza, ma c’è la voglia di sistemare tutto nello spazio di poco tempo. Ecco perché, Comolli, ha individuato un nome.

Secondo TuttoSport in edicola questa mattina il profilo giusto è quello di Rui Pedro Baz, 47 anni, che ha lasciato il Benfica poco tempo fa. Era stato il sostituto di Tiago Pinto, passato alla Roma, ed è stato anche cercato dal Newcastle. Sì, gli inglesi ci avevano fatto un pensiero ma la Juve ha avviato i contatti e adesso è in pole.

Nuovo Ds della Juventus: presa una decisione

Concorrenza battuta? No, al momento non è proprio così. Il Fondo PIF vorrebbe il dirigente come figura strategica per il mercato internazionale. Quindi o la Juve si dà una mossa oppure c’è il rischio di vedere saltare la trattativa.

Certo, la dirigenza a quanto pare non si farà trovare del tutto impreparata. Ci sono dei nomi, gli inseguitori in questo caso, che rimangono sul taccuino di Comolli: Diego Lopez, ad esempio, si è separato a luglio dal Lens e nella società francese ha scalato le gerarchie in poco tempo, passando dallo scout alla prima squadra. Appare invece defilata la candidatura di Bezhani del Tolosa.

Piace, ma per il momento è indietro, anche Ottolini, uomo del mercato del Genoa già accostato al club nel corso delle scorse settimane. Tanti nomi, ma alla fine una sola decisione. E la Juve per il momento sembra averla presa.