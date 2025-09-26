Effetto Mondiale e addio Serie A: anche la Juve va ko

Calciomercato Juventus, uno dei colpi ipotizzati per i bianconeri potrebbe cambiare maglia a gennaio. Niente da fare, effetto Mondiale e addio Serie A

Sì, per chi lo avesse dimenticato – anche per via di un’Italia che nelle ultime due edizioni non ha partecipato – il prossimo anno si gioca il Mondiale in Messico, Stati Uniti e Canada.

Si spera, ovviamente, che la squadra di Gattuso possa riuscire nell’intento di qualificarsi. Di certo non sarà facile. Ma l’effetto Mondiale picchia forte anche nella testa dei calciatori, a quanto pare. Perché secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra e che riguardando Loftus-Cheek, il pensiero del giocatore del Milan è quello di tornare in Patria.

Addio Milan ma niente Juve: Losftus-Cheek ha già una destinazione

Accostato alla Juventus nelle scorse settimane come uno dei possibili centrocampisti da inserire in rosa, secondo quanto scritto da Team Talk, il pensiero del giocatore sarebbe comunque quello di lasciare il Milan a gennaio per tornare a giocare in Patria, con l’Aston Villa pronto a presentare un’offerta, per stare vicino a Tuchel, suo ex tecnico al Chelsea, che lo potrebbe visionare in maniera più semplice in ottica della prossima coppa del Mondo.

Si prevede, viene messo nero su bianco, che nelle prossime settimane i Villans, che non hanno iniziato benissimo la loro stagione, possano iniziare a fare un pensiero sul giocatore e quindi presentarsi a Milanello per stapparlo alla concorrenza non solo della Juventus ma anche di altre squadre di Premier League che si potrebbero fiondare sul centrocampista. Allegri, dal proprio canto, lo vorrebbe anche trattenere ma ha capito benissimo che nessuno è incedibile dentro la sua rosa dopo le partenze estive.