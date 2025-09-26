Vlahovic saluta la Juventus, addio immediato: Tudor ha già deciso

Vlahovic saluta la Juventus, addio immediato. A gennaio sarà sicuramente separazione con il serbo. E Tudor ha già preso una decisione

Niente da fare, addio sicuro. Dusan Vlahovic saluterà la Juventus, stando almeno alle informazioni che questa mattina sono state riportate da La Gazzetta dello Sport.

Non c’è nessuna possibilità di rinnovo e non c’è nemmeno la voglia, da parte dei bianconeri, di farlo rimanere a Torino il prossimo anno. Tant’è che si punta alla Premier League: Chelsea o Manchester United come destinazioni future. Anche perché Comolli non lo vuole perdere in nessun modo a parametro zero, giustamente, e magari immagina di intascare qualcosa. Vedremo come andrà a finire la questione, senza dubbio, però, ci sarà un addio.

Vlahovic-Juve, è finita: Tudor ha già deciso

E domani, contro l’Atalanta, dovrebbe anche tornare in panchina. Tudor, spiega lo stesso quotidiano questa mattina in edicola, deve valorizzare i due colpi piazzati in estate, vale a dire David e Openda. Quindi punterà su di loro, sapendo effettivamente che se vuole costruire un futuro non può più puntare sul serbo.

Ma come spingerebbe una squadra della Premier, che potrebbe prendere un giocatore a zero sei mesi dopo, a puntare qualche milione su Vlahovic? La questione è relativa al fatto che a giugno, appunto per la possibilità di Dusan di liberarsi a zero, si potrebbe scatenare una vera e propria asta internazionale alla quale, ovviamente, prenderebbero parte le big della Liga e forse anche il Bayern Monaco, che potrebbe iniziare a pensare al futuro. In tutto questo, insomma, la situazione sicura è solamente una: Vlahovic saluta la Juve a gennaio. E la Juve risparmierà anche qualcosa sull’ingaggio della seconda parte di stagione.