Calciomercato Juventus, 25 milioni per Vlahovic: Comolli ha detto sì

Calciomercato Juventus, i bianconeri pronti ad assecondare le richieste di Vlahovic: addio a gennaio. Ecco lo scenario attorno al serbo

Oggi dovrebbe andare in panchina contro l’Atalanta. Anche perché, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Tudor deve mandare in campo quei giocatori che, sicuramente, il prossimo anno rimarranno in bianconero.

David, quindi, dovrebbe prendere il posto di Vlahovic sulla prima linea. E il futuro del serbo sembra ormai segnato e scritto. Nonostante alcune buone prestazioni – e i gol – arrivati in questo inizio di stagione, non ci sono possibilità di rinnovo. E secondo la Bild, il Bayern Monaco è molto interessato al classe 2000. Un’altra squadra pronta a iscriversi alla corsa.

Vlahovic al Bayern Monaco: la Juve ha detto sì

Facciamo un passo indietro: ieri si è parlato soprattutto della possibilità della Premier League, con United e Chelsea alla finestra. Ma uno dei più importanti quotidiani tedeschi mette nero su bianco che i bavaresi sono pronti a trattare Vlahovic.

Tant’è che avrebbero aperto alla possibilità di dare al calciatore uno stipendio molto importante, uguale a quello di Kane che all’anno prende 25 milioni di euro lordi. Quindi, il netto, si aggira intorno alla metà. Praticamente identico a quello che adesso Dusan percepisce in bianconero.

Non è un segreto che la Juve vorrebbe cedere Vlahovic già a gennaio, per non perderlo a parametro zero ma anche per risparmiare l’ingaggio della seconda metà di stagione. Quindi, qualora il Bayern dovesse presentarsi a Torino con un’offerta economica – anche di una decina di milioni o forse meno, onestamente – il sì di Comolli sarebbe immediato. In tutto, è evidente, l’addio è sempre più vicino.