DIRETTA | Juventus-Atalanta, Tudor ribalta tutto: i dubbi di formazione – Le news del 27 settembre

Diretta Juventus-Atalanta: la formazione in alto mare. Tanti i dubbi di Tudor. Ecco tutte le notizie dei sabato 27 settembre

Una partita fondamentale, anche con una macchia da lavare dopo il quattro a zero dello scorso anno che ha di fatto chiuso l’esperienza di Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Allo Stadium arriva l’Atalanta di Juric.

E Tudor ha diversi dubbi di formazione. Una squadra ribaltata nelle scelte. Si sa, quando si gioca ogni tre giorni è così e nella prossima settimana la Juve sarà impegnata in Champions League sul campo del Villarreal. Quindi occhio. Ecco, insomma, tutte le news del 27 settembre

9.31 – Parlando al canale Youtube di calciomercato.it, il giornalista Camillo Demichelis ha detto questo su Koopmeiners: “Guardandolo in campo vedo una difficoltà in Koopmeiners nel lavorare di reparto. Ci sono due azioni contro il Verona che mi hanno fatto venire dubbi enormi sulla possibilità di giocare davanti alla difesa, una quando Thuram è molto alto e lui era ancora più alto e con la palla persa dal francese si è aperta una prateria. Stessa cosa con Adzic poco dopo. Sono questioni che vanno osservate e valutate, io vedo solo tante giocate singole di Koopmeiners che in questo momento sono deleterie per il mondo Juve”.

9.05 – Rui Braz è il profilo che la Juve segue per la figura di nuovo direttore sportivo. L’ormai ex Benfica, come vi abbiamo raccontato ieri, ha deciso di dire di no alle avances del Newcastle. Ma occhio ai club sauditi. Così riporta oggi TuttoSport.

8.00 – Conceicao rischia il posto per Zhegrova. David dovrebbe prendere quello di Vlahovic. Bremer tornerà dietro. Insomma, Tudor ancora non ha deciso la formazione da mandare in campo contro l’Atalanta. Anche Koopmeiners potrebbe avere una maglia a discapito di Locatelli. Ma dalla rifinitura è trapelato poco. E occhio pure ad Adzic.