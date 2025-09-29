Calciomercato Juventus, Vlahovic ha preso una decisione: arriva la firma

Addio Juventus, Vlahovic ha deciso: il futuro dell’attaccante serbo è scritto e non ci sono possibilità che si possa tornare indietro. La destinazione

Inizia a diventare pesante la situazione. Ed è anche per questo che, forse, la Juventus, vorrebbe fare chiarezza. Certo, in queste ore le voci attorno a Dusan Vlahovic, nonostante il mercato fermo, si sono fatte molto importanti.

Intanto, partiamo dalla prima: secondo le informazioni che sul proprio canale Youtube sono state riportate da Fabrizio Romano, il Bayern Monaco si starebbe informando sulle condizioni economiche volute dal giocatore per il prossimo anno, quando lascerà a zero la Juventus.

Nei giorni scorsi, come riportato pure dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbero un paio di squadre inglesi sul giocatore: lo United – che però deve capire cosa fare con Amorim – e il Chelsea. Quindi, al momento, sono tre le squadre interessate.

Vlahovic dice addio alla Juve: decisione presa

E, infine, questa mattina, almeno stando alle indiscrezioni che sono state riportate da Nicolò Schira, il giocatore della Juventus avrebbe preso una decisione definitiva sul suo futuro: andrà via a zero l’anno prossimo.

Quindi non ci sarebbe nessuna possibilità di un rinnovo contrattuale, non ci sarebbe nessuna possibilità per la Juve di sedersi a tavolino e iniziare a trattare una riduzione dell’ingaggio. Sì, perché a 12 milioni di euro all’anno, una firma bianconera non potrebbe mai arrivare.

Insomma, è realmente tutto deciso. Tutto come si ipotizzava e immaginava, senza che le prestazioni del serbo classe 2000, arrivate in questo inizio di stagione, potessero in qualche modo cambiare il destino. Eppure se n’è anche parlato. Ma non sarà così.