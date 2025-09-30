Accordo imminente e addio Juventus: vola in Arabia Saudita

I bianconeri potrebbero essere costretti a cambiare clamorosamente obiettivo: tutti gli sviluppi

Con la testa rivolta al prossimo impegno di Champions League contro il Villarreal, ma anche con la consapevolezza di dover ancora esprimere tutto il suo potenziale. La Juventus si prepara alla trasferta dell’Estadio de la Ceramica con tanti rebus ancora da sciogliere: uno – e tutt’altro che banale – riguarda il modo con il quale il proprio quadro dirigenziale.

Se sulla centralità sempre più marcata di Comolli in veste di nuovo amministratore delegato e sulla presenza costante di Chiellini nel CDA non sembrano esserci particolari dubbi, ancora in fieri è invece la ricerca del nuovo DS. Nonostante i tanti nomi sul tavolo, finora l’accelerata tanto attesa non si è ancora materializzata. A complicare un mosaico ancora tutto da comporre, sono poi gli inserimenti di altri club.

L’ultima indiscrezione che trapela dal Portogallo si inserisce proprio in questo solco. Secondo quanto riferito da Record, infatti, Rui Pedro Braz sarebbe sempre più vicino a trovare l’accordo con l’Al-Ahli, formazione saudita che sta spingendo molto per trovare la quadra in tempi relativamente brevi.

Calciomercato Juventus, intrigo per il DS: gli ultimi risvolti sul tavolo

Dopo aver di fatto annunciato il suo addio alle Aquile, Braz è stato accostato con un certo vigore alla Juventus vista la volontà dei bianconeri di implementare il proprio quadro dirigenziale con un innesto dallo spessore internazionale. Identikit al quale il quarantasettenne dirigente portoghese sembrava rispondere in pieno.

Di diverso avviso, però, è l’Al-Ahli che dopo i primi sondaggi esplorativi è in procinto di far saltare il banco in maniera definitiva. Stando almeno alle fonti lusitane, il blitz del club saudita potrebbe dare subito i suoi frutti con lo stesso Braz entusiasta del progetto e pronto ad immergersi in una nuova esperienza.