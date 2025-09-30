Calciomercato Juventus, arriva il nuovo Rabiot: il Milan lo ha mollato

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno messo gli occhi sul nuovo Rabiot. Contatti avviati. Il Milan lo ha mollato

La Juve guarda da vicino quello che in Francia e non solo viene considerato il nuovo Rabiot. E lo ha fatto, secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate da TuttoSport, mandando gli emissari a vedere le partite del Lille.

Il profilo che piace a Comolli è quello del centrocampista classe 2007 Ayyoub Bouaddi: situazione contrattuale non del tutto delineata, visto che parliamo di un contratto che scade nel 2027, quindi non troppo lontano nel tempo, e la sensazione che i bianconeri possano realmente fare sul serio per il giocatore.

Calciomercato Juventus, il Milan lo ha mollato

I buoni rapporti con il Lille, proprietario del cartellino, potrebbero fare la differenza. L’affare Zhegrova che si è chiuso in poco tempo è un segnale. Bouaddi si è preso subito le chiavi del centrocampo nella mediana di Genesio che non ha avuto nessuna remora a mandarlo in campo con continuità nonostante la giovane età.

Su di lui, viene messo nero su bianco dal quotidiano torinese, c’erano gli occhi del Milan che poi ha mollato la presa e si è lanciato su Jashari. Ma occhio alle solite squadre inglesi, che hanno mandato anche loro degli emissari per capire l’evolversi della situazione. Insomma, la concorrenza è abbastanza alta e non sarà per nulla semplice riuscire a prenderlo, ma in tutto questo la Juve non vuole in nessun modo mollare la presa.

L’occasione per parlarsi da vicino, inoltre, potrebbe essere quella del Golden Boy, il premio organizzato da TuttoSport per il quale Bouaddi è uno dei candidati. Chissà, magari potrebbe essere un primo incrocio per chiudere l’affare.