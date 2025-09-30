Zirkzee alla Juve, è chiusa: via libera in Serie A

Zirkzee alla Juve, è chiusa: blitz e via libera in Serie A. Si parla di un accordo trovato tra le parti. Cosa sta succedendo

Il sogno della Juve potrebbe rimanere tale. Sì, perché Zirkzee è sempre stato un sogno, sin dall’anno scorso, quando sulla panchina era arrivato Thiago Motta.

Ed è un sogno che non si è mai chiuso, che ha continuato a passare nella testa dei dirigenti della Juventus anche nel corso dei mesi scorsi, soprattutto perché il suo apporto al Manchester United, in questi anni, non è stato dei migliori. Quindi una partenza è da tenere in considerazione. Ma a quanto pare, secondo le informazioni riportate dal portale corrierecomo, un accordo – o quasi – sarebbe stato trovato in Serie A.

Zirkzee al Como, via libera del presidente

Si scrive di un accordo ormai quasi trovato dal Como con il Manchester United per l’attaccante olandese che ha un passato al Bologna, in Italia, come tutti noi ricordiamo, che in estate era stato di nuovo accostato alla Juve ma non solo, anche al Napoli di Conte e al Milan di Allegri.

Ma ci sono i lariani, a quanto pare, pronti a chiudere l’operazione nelle prossime settimane e portare in Italia, riportare in Italia, un giocatore che in ogni caso potrebbe riuscire a fare la differenza. “Fabregas, non vede l’ora – si scrive – perché il nome che trapela rappresenta un punto di possibile forza verso quell’ascesa definitiva del Como. Si sta parlando di un forte, di un vivo e, a quanto pare più concreto, interesse per Zirkzee”. Insomma, dopo Morata, e dopo moltissimi giocatori giovani dal grande avvenire, un colpo sicuro per il futuro. Sarebbe davvero incredibile.