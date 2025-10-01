Calciomercato Juventus, emissari in azione: addio Serie A

Calciomercato Juventus, il profilo è stato accostato con una certa insistenza ai bianconeri dopo la chiusura del mercato. Assalto programmato ed emissari in azione

Sappiamo benissimo che la Juventus ha in mente di fare dei colpi di mercato importanti per la prossima stagione. Ma anche a gennaio – in questo caso in uscita – qualcosa potrebbe succedere.

Parliamo di Vlahovic, ovviamente, ormai sicuro del proprio destino. E proprio i soldi che i bianconeri risparmieranno sull’ingaggio del giocatore, e magari all’inizio del 2026 potrebbe arrivare qualche milioncino in entrata, potrebbero essere investiti su Guehi, il difensore del Crystal Palace, in scadenza, che nell’ultimo giorno di mercato sembrava ad un passo dal Liverpool e che invece è rimasto nella sua attuale squadra.

Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco accelera

Sarebbe sicuramente un colpo clamoroso. E la Juve dovrebbe anticipare e battere la concorrenza non solo dei Reds, che lo vorrebbero ancora ovviamente, ma anche di un altro club, il Bayern Monaco, che secondo quanto riportato da Tbr Football, ha mandato i propri emissari in Inghilterra per vederlo da vicino nell’ultimo match di campionato.

Viene messo nero su bianco che anche Kane, ad esempio, che conosce il giocatore molto bene, avrebbe sollecitato la dirigenza bavarese nel corso delle ultime settimane per cercare di far affondare il colpo: la risposta sarebbe stata: “La situazione la conosciamo”, quindi con un Bayern Monaco che è evidente, da tempo si muove sulle tracce di questo calciatore.

Oltre al Bayern Monaco, rimanendo tra le big d’Europa, c’è da segnalare il concreto interesse del Real Madrid e anche quello del Barcellona. E in che modo, la domanda è questa, la Juve potrebbe battere queste big? La risposta ci pare semplice: anticipando, se possibile, le prossime mosse, magari presentandosi con un’offerta vantaggiosa anche per il Palace per gennaio e mettere davanti al difensore un progetto allettante. Altrimenti sarebbe davvero durissima. E crediamo sarà, comunque, durissima.