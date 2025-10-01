Juventus, maxi offerta per Vlahovic: è già chiusa

Hanno fatto saltare il banco per l’attaccante bianconero: indugi rotti e nuovo improvviso colpo di scena

Manca sempre meno al fischio d’inizio di un Villarreal-Juventus che ha tutta l’aria di configurarsi come uno snodo cruciale per la stagione dei bianconeri. Tanti i dubbi di formazione per Tudor che però questa volta non dovrebbero riguardare l’attacco. Salvo clamorosi colpi di scena, infatti, Dusan Vlahovic questa volta partirà dalla panchina.

Protagonista dentro e fuori dal campo, il serbo continua a far parlare di sé anche per le tante voci di mercato che volente o nolente lo mettono al centro dell’attenzione mediatica. Legato alla ‘Vecchia Signora’ da un contratto in scadenza nel 2026 non ancora rinnovato, l’ex centravanti della Fiorentina si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. In tal senso, a poche ore dal fischio d’inizio del match dell’Estadio de la Ceramica, trapela un importante aggiornamento.

Calciomercato Juventus, ricca proposta per Vlahovic: la risposta del serbo

Secondo quanto riferito da Diario As, nel corso della scorsa estate Vlahovic e il suo entourage avrebbero ricevuto una proposta intrigante da parte del Villarreal, intenzionato a consegnargli le chiavi dell’attacco.

Immediata la presa di posizione dell’attaccante numero nove della Juventus che avrebbe declinato la proposta. Alla base della scelta non vi sarebbe stata una motivazione economica ma squisitamente tecnica e rivolta al futuro: Vlahovic ambisce infatti ad un top club che giochi in pianta stabile su determinati palcoscenici e funga da vetrina importante per le prossime tappe della sua carriera.

Dalla Premier League alla Serie A passando per la Bundesliga visto l’interesse del Bayern Monaco: i prossimi mesi, in un senso o nell’altro, risulteranno assolutamente decisivi per il serbo che comunque è destinato ad andare in scadenza fino a fine stagione con la Juventus.