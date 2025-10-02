Bernardo Silva alla Juventus, sgarbo Guardiola: addio bianconero

Calciomercato Juventus, i bianconeri pensano a Bernardo Silva e Guardiola è pronto allo sgarbo. Addio bianconero: cosa sta succedendo

Si sta parlando nel corso delle ultime settimane di un interessamento della Juventus nei confronti di Bernardo Silva. Il giocatore portoghese del Manchester City lascerà il club a parametro zero alla fine di questa stagione.

E la Juve sogna il colpaccio. Ancora non esiste una vera e propria trattativa, mettiamolo in chiaro, ma è evidente che nelle prossime settimane Comolli si potrebbe muovere sulla questione. Magari iniziando a capire quali sono le richieste del giocatore che sarebbe pure tentato, secondo le ultime informazioni di mercato, da un’imponente offerta araba che gli potrebbe arrivare. Insomma, non sarà semplice prenderlo.

Inoltre, stando a quanto riportato da Tbr Football, Guardiola potrebbe piazzare subito lo sgarbo alla Juventus.

Derby di Manchester per Molina, obiettivo della Juventus

Sì, perché le due squadre di Manchester avrebbero messo nel mirino Molina, esterno destro dell’Atletico Madrid, passato in Italia con la maglia dell’Udinese, che la Juve segue da molto tempo e per il quale, in estate, sembrerebbe sia stato fatto un tentativo importante. Non andato a buon segno.

Insomma, come per una rivincita per Bernardo Silva, Guardiola – insieme ad Amorim – vorrebbe prendere quel giocatore che la Juve nel corso degli anni, oggettivamente, non ha mai perso di vista. Anzi, in più di un’occasione si è parlato di lui, anche prima del suo passaggio nella Liga spagnola.

Non sappiamo come andrà a finire questa situazione, certamente, però, i bianconeri, non permetteranno un passaggio semplice del giocatore in Premier League. O almeno così si spera.