Juventus, è finita con Tudor: “Inadeguato”. Lo hanno cacciato

Juventus, con Tudor è finita: dopo il pareggio in terra spagnola l’idillio sfuma. Lo hanno già cacciato

Un’altra prestazione così. Un altro tempo regalato agli altri. Un’ostinazione verso Koopmeiners che è difficile da spiegare. Il pareggio contro il Villarreal potrebbe lasciare degli strascichi in casa Juve.

Non nella dirigenza, che ovviamente non ha in mente per il momento di cambiare allenatore, ma qualcosa tra Tudor e i tifosi si è rotto. Forse in maniera definitiva. E domenica, in casa, arriva il Milan di Allegri, la capolista che ha battuto il Napoli e che non ha avuto in mezzo alla settimana nessun impegno. Insomma, un momento davvero negativo.

Hanno cacciato Tudor: i tifosi non ci stanno più

E a conferma di quello che vi abbiamo detto prima, sui social, soprattutto su X, sono tanti i commenti dei tifosi bianconeri contro il tecnico. “Inadeguato” per la Juve scrive qualcuno. “Esoneratelo il prima possibile“. Chi invece gli chiede di cambiare idee, perché tutti capirebbero che questa squadra giocherebbe meglio in maniera diversa. Insomma, l’idillio è davvero finito.

Gestione delle tre punte imbarazzante. Messi sempre a caso in momenti in cui i panchinari sarebbero stati meglio di quello in campo. E mi limito agli attaccanti. Esoneratelo il prima possibile. INADEGUATO #TUDOR — Antonio S. (@ASeven__7) October 1, 2025

