Juventus, esonero Tudor: scelto il nuovo allenatore

La scelta sulla panchina bianconera è stata fatta: ha già visitato Torino, le ultimissime

Poche idee, mal messa in campo e con la generale sensazione di poter incassare il gol dagli avversari da un momento all’altro. Le ultime uscite stagionali della Juventus hanno portato in dote indicazioni di un certo tipo che, se confermate nelle prossime settimane, potrebbero sgretolare quelle certezze che la gestione Tudor aveva provato faticosamente a cementare.

A scanso di equivoci: la posizione del tecnico croato non è in bilico, almeno per il momento. Nonostante un certo malcontento soprattutto sui social (non ancora allo stadio), Tudor gode della fiducia di tutto l’apparato dirigenziale. Scenario che, sia pur apparentemente granitico nelle sue linee essenziali, potrebbe però andare incontro ad una rapida evoluzione qualora i risultati non dovessero arrivare.

Già, perché alla Juve l’unico imperativo è vincere e quella vista all’opera negli ultimi 15 giorni sembra una squadra che ha bisogno di una fase importante di rodaggio. Basterà? Come detto, il popolo bianconero ha cominciato a manifestare qualche dubbio sul progetto Tudor, arrivando persino a ‘suggerirne’ il possibile erede.

Juventus, Palladino al posto di Tudor? Il verdetto arriva in un lampo

Nel nostro consueto sondaggio giornaliero abbiamo infatti chiesto ai nostri utenti un parere circa la posizione di Tudor alla guida della Juventus. A tal proposito, una parte piuttosto cospicua, oltre a ‘scaricare’ responsabilità importanti alla squadra, vede nell’allenatore croato il principale responsabile del mancato step della squadra.

Ma non basta. Oltre ai ‘soliti’ Zidane e Spalletti, non sono pochi i supporters della ‘Vecchia Signora’ che vedrebbero in un tecnico come Raffaele Palladino il profilo ideale al quale consegnare le redini della propria panchina. A tal proposito, ricordiamo come l’ex Fiorentina e Monza sia stato accostato alla Juve diversi anni fa, un anno prima che si materializzasse l’inizio del progetto Motta.

Che si possano creare i presupposti per un clamoroso revival? Al momento non ci sono segnali di questo tipo, ma l’umore dei tifosi spinge proprio in questa direzione. Staremo a vedere cosa succederà.