Bomba Juventus: “Aspetta Conte”. Tudor già cacciato

Juventus, dopo il no estivo di Conte la situazione potrebbe prendere una piega diversa nei prossimi mesi. Svelato il motivo per il quale è stato tenuto Tudor

Lo sappiamo benissimo come sono andate le cose nella passata estate. La Juventus aveva deciso di puntare tutto su Conte e niente lasciava presagire non potesse andare in questo modo.

Poi la vittoria dello scudetto, la decisione di rimanere a Napoli, e Tudor confermato dopo aver raggiunto la Champions League. Finita così? Macché. Secondo Massimo Brambati, intervenuto a Tuttomercatoweb, la situazione è in continua evoluzione, e la Juve aspetta ancora il tecnico.

Conte alla Juventus: ecco perché è stato tenuto Tudor

“Credo che la Juve stia ancora aspettando Conte, ne sono convinto” ha detto Brambati. Che poi spiega anche qual è il suo pensiero sulla decisione della società di tenere, anche per questa annata, il tecnico croato in panchina.

“Secondo me Tudor è stato tenuto perché l’alternativa era prendere un allenatore e fare un progetto di 3 anni. Altrimenti avrebbero preso uno tipo Mancini” ha continuato. In poche parole la Juventus non si sarebbe voluto impegnare con un allenatore sicuramente più esperto rispetto a quello che al momento siede sulla panchina perché è in attesa ancora di Antonio Conte.

Ovvio però che una scelta del genere non farebbe contenti tutti, soprattutto dopo la marcia indietro che l’ex capitano ha fatto a maggio quando si aspettava solamente l’annuncio ufficiale della sua separazione con il Napoli per prendere il primo mezzo di trasporto utile e andare a Torino. Invece così non è stato e la delusione tra i tifosi è stata tanta. Chissà se la società deciderà di fare appunto questo. In attesa…