DIRETTA | “Tudor deve cambiare”. Staffetta in attacco: Juve ribaltata – Le news del 3 ottobre

Diretta Juventus, si avvicina la sfida al Milan e Tudor deve cambiare. Staffetta in attacco. Cabal rischia un lungo stop. Le notizie del 3 ottobre

Si avvicina il Milan prima della sosta. E contro Allegri sarà durissima, soprattutto per un motivo: l’ex tecnico bianconero sembra già essere riuscito a inquadrare la sua squadra, cosa che invece non è capitata a Tudor.

Che deve cambiare, secondo alcuni. Passando da una linea difensiva a tre a una a quattro. In attacco sarà staffetta. Mentre Cabal rischia di rimanere fuori tantissimo tempo. Ecco le notizie di oggi, 3 ottobre.

9.21 – Corsa contro il tempo per avere Thuram e Bremer per il Milan. Così oggi La Gazzetta dello Sport in edicola. Non è sicuro che i due possano essere del match.

8.30 – Staffetta in attacco. Si scalda Openda secondo TS che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Dietro di lui Vlahovic. Mentre David in panchina. Anche se dopo le ultime notizie sul rinnovo, sarà difficile vedere il serbo in campo con continuità.

8.15 – Rischia oltre un mese di stop Cabal dopo la lesione muscolare rimediata contro il Villarreal. Intorno alle condizioni del giocatore c’è molta preoccupazione.

8.00 – Così come aveva fatto Allegri – a proposito – secondo TuttoSport la difesa a 4 potrebbe essere una soluzione per la Juventus. Visto che il 3-4-2-1 utilizzato fino al momento non ha gli interpreti giusti. Vedremo cosa deciderà Tudor anche se, affrontare il Milan con un sistema tattico diverso e poco provato, potrebbe essere pericoloso.