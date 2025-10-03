Juventus, accordo raggiunto: è UFFICIALE. Svolta per il nuovo Ds

Juventus, accordo raggiunto: arriva la svolta per il nuovo direttore sportivo. Ecco cosa è successo nelle scorse ore

Come sappiamo la Juventus è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo per andare a completare l’organigramma societario, nella parte sportiva, ovviamente.

E Comolli, dopo aver portato a Torino il connazionale Modesto, aveva in mente di chiudere il cerchio con l’ex diesse del Benfica Rui Braz. Sembrava fatta, ormai, questione solamente di giorni – viste le ultime indiscrezioni dei giornali – soprattutto perché il primo assalto, quello del Newcastle, era stato rispedito al mittente dal diretto interessato. Ma qualcosa è successo: secondo Fabrizio Romano la destinazione sarà un’altra. E dopo le indiscrezioni di ieri, questa mattina, è arrivata l’ufficialità.

Juventus, Rui Braz va in Arabia Saudita

Si era parlato e ve lo avevamo anticipato anche noi, della possibilità di un inserimento forte da parte dell’Arabia Saudita. E così è stato: il giornalista citato prima, infatti, spiega che Rui Braz sarà il nuovo direttore sportivo dell’Al-Ahli. Insomma, niente Juventus. In effetti è stato così. Proprio in questo momento, il club saudita, ha ufficializzato l’accordo.

E adesso cosa succede? Beh, c’è da sottolineare che non era stato l’unico nome accostato alla Juventus nel corso di questi mesi. Un altro che sembrava vicino – e che quindi potrebbe ritornare davvero caldo – è quello di Ottolini, attuale dirigente del Genoa in Serie A, che magari potrebbe portare a Torino anche Frendrup, quel giocatore che i bianconeri hanno messo nei propri radar nel corso della passata estate e che potrebbe tornare di moda.

Non sembra comunque esserci fretta sulla questione, è evidente. Anzi: se Comolli non ha stretto il cerchio in queste settimane vuole dire che si cercherà di fare la cosa migliore senza sbagliarla. Si sa, nel calcio moderno questa figura è davvero fondamentale.