Infortunio Bremer, in panchina col Pafos ma quando potrà tornare titolare? La riposta dell’esperto

Gleison Bremer ha superato l’infortunio, il secondo intervento al ginocchio è alle spalle e col Pafos era in panchina, ma quando sarà titolare nuovamente?

Lo abbiamo chiesto al Dottor Lorenzo Proietti ortopedico e specialista in traumatologia dello sport a Roma. Questi ha parlato ai nostri microfoni durante la trasmissione su Youtube in onda dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 16.

Questi ha specificato le sue condizioni: “Bremer viene da due infortuni differenti al ginocchio. A ottobre 2024 si ruppe il crociato per poi ricostruirlo, mentre a ottobre 2025 il menisco mediale. Si è sottoposto a due interventi diversi e ora sta recuperando dal secondo”.

Aggiunge: “Il secondo intervento è ovviamente molto più leggero del precedente, come tempistiche di recupero dall’operazione si parlava di un mese e mezzo. Penso che potrà essere riutilizzato a pieno regime magari a gennaio, da qui in poi lo testerà un po’ in campo”.

Quali rischi si corrono: “A livello articolare praticamente nulla, se strutturalmente il legamento tiene e il menisco va bene può giocare. Chiaramente il ginocchio operato da poco se sollecitato tanto può andare incontro a gonfiore, cosa da evitare. Va comunque detto che è fermo da un mese e mezzo a livello atletico e il rischio muscolare c’è, quindi è importante la preparazione”.

Bremer serve alla Juve come il pane

Sebbene la Juventus non abbia a disposizione, se non per le poche partite di inizio di questa stagione, Bremer da oltre un anno, il calciatore è quantomeno fondamentale per il gioco e sebbene si siano trovati dei nuovi equilibri, ritrovare un calciatore così può essere davvero molto importante per Luciano Spalletti. Non si può fare a meno di prendere come buona notizia il suo ritorno tra i convocati nella sfida di Champiomns di ieri.

Non solo per la bravura innegabile di questo ragazzo come difensore, ma soprattutto per il fatto che darebbe nuove possibilità di manovra e di scelta a Luciano Spalletti, che lo ha già detto, aspetta un centrale destro che abbia qualità nei piedi e nell’uscita per tornare a quattro dietro e giocare col suo tanto amato 4-2-3-1.

È una scelta che probabilmente si vedrà già nelle prossime settimane, quantomeno quando Bremer sarà completamente a disposizione. Poi aggiungiamoci il fatto che gli altri difensori non stanno dimostrando di essere al suo livello, sicuramente avere un calciatore così dietro può dare alla Juventus qualcosa in più verso la parte finale dell’anno, ma soprattutto verso la seconda metà della stagione dove si spera di poterlo ricuperare totalmente. Staremo a vedere cosa dirà il campo quando la Juve avrà a completa disposizione il suo asso della difesa e leader tecnico della squadra.