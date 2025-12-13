Bologna-Juventus precedenti, i numeri del match al Dall’Ara fanno ben sperare

Quali sono i precedenti di Bologna-Juventus? I numeri che portano alla sfida del Dall’Ara di domani sera sono piuttosto favorevoli e fanno ben sperare i juventini.

Andiamo a leggere un po’ di storia su questo match che sicuramente diventa molto interessante per la classica Serie A e che può essere raccontato anche attraverso la cabala.

La prima cosa che va detta è che la Juventus è la squadra che ha vinto più volte in trasferta, in Serie A, al Dall’Ara con 34 successi. La partita si è giocata in Emilia, nella massima categoria si intende, per 78 volte con appunto 34 vittorie dei bianconeri, 26 pareggi e 18 successi per i felsinei.

Inoltre la squadra piemontese viene da ben 26 partite da imbattuta contro il Bologna e si tratta della seconda striscia più lunga in campionato dei bianconeri. Basterebbe solo questo a far pensare bene i bianconeri in vista della gara, ma sono diversi i numeri che confermano come questa trasferta è stata spesso protagonista di buon risultati.

C’è però anche da dire che i bianconeri non vincono a Bologna da quattro anni, ultima volta nel maggio del 2021 con il risultato di 4-1 e in panchina Andrea Pirlo. La partita in questione fu aperta da un gol di Federico Chiesa al minuto numero 6 con raddoppio di Alvaro Morata alla mezzora e gol che chiudeva il match di Adrien Rabiot a fine primo tempo. Nella ripresa, pronti via, raddoppiava ancora Morata, mentre il gol della bandiera di Orsolini arrivava al minuto 85. Da quella partita a oggi sono arrivati però tre pareggi di fila.

Bologna-Juventus i precedenti

Ma come è andato l’ultimo Bologna-Juventus. La gara ci porta indietro allo scorso maggio a una gara terminata col risultato di 1-1 e con Igor Tudor in panchina. La partita fu aperta da una rete di Khephren Thuram al minuto 9 con pareggio al minuto 54 di Freuler che domani sarà però assente.

Pensate che l’ultima vittoria casalinga dei rossoblù contro la Vecchia Signora risale addirittura al 29 novembre del 1998, ovvero 28 anni fa. Quella partita fu una vera e propria debacle nell’anno del famoso infortunio di Alex Del Piero. I padroni di casa vinsero col risultato finale di 3-0, passando in doppio vantaggio dopo 9 minuti coi gol di Paramatti e Signori e il gol che la chiudeva alla mezz’ora di Fontolan.

Una gara quella di domani che però riparte da 0-0 e mette di fronte due squadre che sono in un momento di forma differente, i felsinei volano la Vecchia Signora arranca, il resto ce lo dirà il campo.