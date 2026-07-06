La Juventus continua a lavorare su Brahim Diaz che è al Mondiale, per Spalletti è un obiettivo prioritario.

La Juventus continua a lavorare sul mercato per regalare a Luciano Spalletti un reparto offensivo sempre più ricco di qualità e fantasia. Tra i profili maggiormente apprezzati dal tecnico bianconero c’è quello di Brahim Diaz, trequartista del Real Madrid, considerato l’identikit ideale per aumentare imprevedibilità e creatività negli ultimi trenta metri.

L’ex Milan rappresenta uno dei desideri di Spalletti, che lo ritiene perfetto per agire tra le linee grazie alla sua capacità di saltare l’uomo, creare superiorità numerica e rifinire l’azione. La dirigenza juventina ha sondato il terreno, ma l’operazione resta particolarmente complicata sia per i costi dell’affare sia per la volontà del giocatore di rimanere al Real Madrid.

In questo momento, però, Brahim Diaz ha altre priorità. Il fantasista marocchino è infatti completamente concentrato sul Mondiale e ha scelto di rimandare ogni discorso relativo al proprio futuro al termine della competizione. Solo successivamente valuterà il proprio destino, confrontandosi con il Real Madrid per capire quale sarà il suo ruolo nel progetto tecnico.

La Juventus resta alla finestra. Spalletti continua a spingere per il suo arrivo, consapevole che un giocatore con le caratteristiche del marocchino potrebbe fare la differenza nel nuovo corso bianconero. Tuttavia, prima di un eventuale assalto, servirà attendere la conclusione del Mondiale e le decisioni del Real Madrid sul futuro del classe 1999.