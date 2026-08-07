Calciomercato Juventus, l’Avellino su Licina e Finocchiaro

L’Avellino continua ad avere un rapporto importante con la Juventus e dopo l’affare Daffara della scorsa stagione ora punta altri giovani.

I bianconeri potrebbero decidere di cedere due ragazzi agli irpini per vederli confrontarsi con la serie cadetta e non lasciarli dunque in C alla Next Gen. Il Mattino specifica che il club sarebbe forte su Licina e Finocchiaro, due ragazzi di cui si parla molto bene. Il primo, arrivato a gennaio dal Bayern Monaco, si è fatto vedere in estate durante le amichevoli.