Dopo alcune settimane di silenzio tornano a risuonare con forza le sirene di calciomercato Juventus su Federico Chiesa. D’altronde non è un mistero come la società bianconera stia monitorando Chiesa, astro nascente del calcio italiano. Secondo quanto riportato da ‘Rai Sport’, per il figlio d’arte, la Juventus avrebbe già presentato una prima offerta ufficiale alla Fiorentina. Non ci sono dettagli in merito all’ammontare della cifra presentata, mentre sarebbero molte le informazioni riguardo alla risposta del club gigliato. No secco e proposta rispedita al mittente da parte della società toscana.

Calciomercato Juventus, strascichi dopo la vicenda Bernardeschi dietro alla trattativa rifiutata dalla Fiorentina

I dirigenti della squadra del patron Diego Della Valle non intenderebbero assolutamente sedersi a un tavolo con gli omologhi bianconeri, rifiutando quindi qualsiasi somma offerta dalla squadra torinese. Il motivo dietro a questa decisione così netta sarebbe da ricercare nelle ruggini rimaste dopo la difficile trattativa che questa estate ha portato Federico Bernardeschi alla corte di mister Massimiliano Allegri. La Fiorentina quindi vorrebbe resistere a tutti i costi agli assalti di Madama pur di non vedere un altro suo gioiello vestire la maglia degli odiati rivali piemontesi. Allo stesso tempo però è difficile pensare che una tale presa di posizione finisca per scoraggiare e fare mollare la presa alla Juventus. Probabile comunque che i vertici di Corso Galileo Ferraris preferiscano a questo punto far calmare le acque e tentare un nuovo assalto nei prossimi mesi. I dirigenti della Juve tuttavia debbono anche sperare che nel frattempo pretendenti come Napoli e Inter non approfittino di questo momento di stallo per provare a chiudere l’affare.