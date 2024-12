Juve-Inter, si chiude: scelta bomba e affare bloccato

Juve-Inter, si chiude. Il mercato di gennaio potrebbe nuovamente mettere di fronte le due storiche rivali. E c’è chi vince e c’è chi perde.

‘Si può dare di più‘ non è soltanto la celebre canzone vincitrice a Sanremo interpretata da Morandi, Tozzi e Ruggeri. E’ un monito partito ‘dall’alto’ ed indirizzato a Cristiano Giuntoli.

Il direttore tecnico bianconero è l’artefice del nuovo progetto Juventus. Le scelte, a partire dal tecnico Thiago Motta, appartengono al dirigente toscano ex Napoli. A scendere, poi, tutte le operazioni, in entrata ed in uscita, che hanno caratterizzato il ‘voluminoso’ mercato estivo della Juventus. A poche settimane dall’apertura della sessione invernale il direttore tecnico bianconero è chiamato a ‘riparare’ qualche errore e porre rimedio a qualche nuova necessità. Non c’è soltanto la difesa da risistemare dopo le due gravi perdite ‘stagionali’ di Gleison Bremer e Juan Cabal.

Anche il reparto d’attacco, infatti, non gode di buona salute.

Juve-Inter, si chiude. Dodi Lukebakio arriva in estate

L’attacco impensierisce quanto la difesa. Nonostante le gravi assenze il reparto arretrato sembra tenere, mentre è la sterilità offensiva a preoccupare. La Juventus segna poco e tutto poggia sulle non possenti spalle di Dusan Vlahovic.

Obiettivi praticabili ve ne sono e su uno Cristiano Giuntoli potrebbe incrociare il numero uno nerazzurro, Beppe Marotta. Del profilo conteso ha scritto Maximo de la Cruz Ramírez Ramírez che su X ha aggiornato la situazione di Dodi Lukebakio, classe 1997, attaccante del Siviglia e della nazionale belga. E’ proprio l’attaccante belga il prospetto inseguito dalla Juventus e dall’Inter. Secondo la nostra fonte, però, Dodi Lukebakio non intende lasciare la Spagna nella sessione di mercato invernale. L’estate potrebbe essere il momento giusto per avviare la trattativa. E per dare inizio ad una nuova sfida ‘biancaneroazzurra’.